ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി യുവതി; അത്യപൂർവമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ

ഒരേസമയം ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും പ്രസവശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയയായി യുവതി. ലക്നൗവിലെ കിങ് ജോർജ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വച്ചാണ് 27കാരിയായ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിനി അപൂർവമായി ഒരേസമയത്ത് രണ്ടു ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയയായത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ആദ്യമാണെന്ന് സർവകലാശാലയുടെ വക്താവായ ഡോക്ടർ സുധീർ സിങ് പറയുന്നു.

പൂർണ ഗർഭിണിയായ അവസ്ഥയിലാണു യുവതി ആശുപത്രിയുടെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ യുവതിക്കു ഗുരുതര ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതേ അവസ്ഥയിൽ മുൻപ് പല ആശുപത്രികളെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനിടയുള്ള അവസ്ഥയിലായതിനാൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റാൻ നിർദേശിച്ചു.

ഈ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കു സ്വാഭാവിക പ്രസവം സാധ്യമല്ല. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്താലും അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചെന്നു വരാം. ഇക്കാരണം മൂലമാണ് പല ആശുപത്രികളും പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല എന്ന് യുവതിയെയും ബന്ധുക്കളെയും അറിയിച്ചത്. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആദ്യം ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുക എന്നതും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. യുവതിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലയിലെ ഡോക്ടർമാർ അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഡോക്ടർമാരുടെ വിദഗ്ധസംഘം കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഒരേസമയം ഇരു ശസ്ത്രക്രിയകളും നടത്താം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഏറെ സങ്കീർണമായ രണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം നടത്തുകയല്ലാതെ മറ്റു പോം വഴിയൊന്നും തങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇരു ശസ്ത്രക്രിയകളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായതായും അമ്മയും കുഞ്ഞും പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നുവെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

