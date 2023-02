യാത്രക്കാരി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു; ചാറ്റ് ജിപിറ്റി തയാറാക്കി അത്യുഗ്രൻ പരാതിക്കത്ത്

നിങ്ങൾക്കു പുറപ്പെടേണ്ട ഫ്ലൈറ്റ് മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയാലോ? ക്ഷമ നശിച്ച് സ്വയം ശപിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽ കാത്തിരിക്കുക. അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാൻ, അല്ലേ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല വിമാനം വൈകിയതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും അസൗകര്യവും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ മനസിലാക്കി വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കാനാകും. അമേരിക്കയിലെ ഓപ്പണ്‍ എ.ഐ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചാറ്റ് ജിപിടി ഇതിനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

അത്തരത്തിൽ ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സഹായം തേടിയ ഒരു വിമാനയാത്രക്കാരിയുടെ കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കിയ നടപടിയിൽ പരാതിയറിയിക്കാനാണ് യുവതി ചാറ്റ് ജിപിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസിലാക്കി വിമാനകമ്പനി അധികൃർക്കുള്ള കത്ത് തയാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ചാറ്റ് ജിപിടി.

വിവിധ നിർദേശങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ഭാഷാ ഉപകരണമാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി. സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ ഓപ്പണ്‍ എ.ഐ എന്ന കമ്പനിയാണ് ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കള്‍. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കോടിക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇതിനുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷിൻ ലേണിങ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തിസിസുകൾ, സംവാദങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സഹായം തേടാം.

മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വിമാനം വൈകിപ്പിച്ച എയർലൈനിന് ‘സഭ്യവും ഉറച്ചതുമായ’ ഇമെയിൽ എഴുതാനാണ് യാത്രക്കാരി നിർദേശം നൽകിയത്. ദീർഘവും ആകർഷകവുമായ ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശമാണ് AI യുെട പുതിയ സംവിധാനം വഴി തയാറാക്കപ്പെട്ടത്. യുവതിയുടെ പ്രോംപ്റ്റിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം.

‘തങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം അപ്‌ഡേറ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഫ്ലൈറ്റ് 6 മണിക്കൂർ വൈകി. 3 മണിക്കൂറിലധികം കാത്തിരുന്നിട്ടും പ്രയോറിറ്റി പാസ് ലോഞ്ച് തങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല; ഇതായിരുന്നു യുവതിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രോംപ്റ്റിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മെയിൽ സന്ദേശമാണ് ചാറ്റ് ജിപിറ്റി തയ്യാറാക്കി നൽകിയത്. ഒപ്പം കാലതാമസവും യാത്രക്കാരുടെ മുൻഗണനയും ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നതിലെ 'മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും സന്ദേശത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. യുവതി നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് സമഗ്രവും വ്യക്തവുമായ സന്ദേശമാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി തയാറാക്കിയതെന്ന് ചുരുക്കം.

അത്ഭുതകരമെന്നാണ് ഇതിനോട് നെറ്റിസൺസ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ സമർത്ഥമായ ഉപയോഗമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അതേസമയം ചുരുക്കം ചിലർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം യുവതിക്ക് സ്വയം തയ്യാറാക്കി അയച്ചുകൂടേ എന്ന് വിമർശനവും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: Woman asks AI to write email to airline after flight delay, people find it ‘awesome’