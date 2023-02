‘ബാർബിയെ പോലെയാകാൻ നോക്കി; ഒടുവിൽ കോൺജറിങ്ങിലെ അന്നബെൽ പാവ പോലെയായി’–യുവതിയുടെ സൗന്ദര്യപരീക്ഷണം

ചര്‍മസംരക്ഷണത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുളളവര്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പല ഉത്പന്നങ്ങളും നിരന്തരം വിപണി കീഴടക്കികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിറം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍, മുഖക്കുരുവും കറുത്തപാടും മാറാന്‍ തുടങ്ങി എന്തിനും ഏതിനും ഇന്ന് ക്രീമുകള്‍, സിറം, ഷീറ്റ് മാസ്‌ക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുളളവ ലഭ്യമാണ്. സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നവര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പരീക്ഷിക്കാനും തയാറാണ്. സുന്ദരിയാവുകയെന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ആത്യന്തികലക്ഷ്യം. അതേസമയം സൗന്ദര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നവ മറിച്ചൊരു ഫലം തന്നാലോ? അത്തരമൊരു അനുഭവം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വൈറലാവുകയാണ് ഒരു യുവതി. ബാര്‍ബിയെ പോലെയാവാന്‍ നോക്കി ഒടുവില്‍ കോണ്‍ജറിങ്ങിലെ അന്നബെല്‍ പാവ പോലെയായെന്നാണ് സംഭവത്തെകുറിച്ച് കമന്റുകള്‍ വരുന്നത്.

അടുത്തിടെ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ഷീറ്റ് മാസ്‌കാണ് ബാര്‍ബിയുടെ ഫേസ് മാസ്‌ക്. ബാര്‍ബിയുടെ പിങ്ക് നിറത്തിലുളള പാക്കേജിങ്ങില്‍ ബാര്‍ബിയുടെ ചിത്രം പതിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഷീറ്റ് മാസ്‌കില്‍ നീല കണ്ണുകളും ലിപ്സ്റ്റിക്കിട്ട ചുണ്ടുകളും എല്ലാം പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്‍ട്ടൂണുകളിലും ആനിമേഷന്‍ ചിത്രങ്ങളിലും കാണുന്ന ബാര്‍ബിയെ പോലെയാവുമെന്ന ധാരണയില്‍ ഇത് ധരിച്ച യുവതിക്കു തെറ്റിപ്പോയി. പ്രതീക്ഷിച്ച രൂപമല്ല വന്നതെന്ന് കണ്ടതോടെ യുവതിക്ക് ചിരി അടക്കാനായില്ല. ബാര്‍ബിയുമായി വിദൂര സാദൃശ്യം പോലുമില്ലാത്ത യുവതിയുടെ രൂപം കാഴ്ചക്കാരിലും ചിരിയുണര്‍ത്തുകയാണ്.

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലെ വൈറല്‍ഹോഗ് എന്ന അക്കൗണ്ടിലാണ് യുവതിയുടെ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിരവധിപേരാണ് ഇതിനകം വിഡിയോ കാണുകയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുളളത്. പുതിയ ഭീതി, ‘അണ്‍ലോക്ക്ഡ്’ എന്നാണ് വിഡിയോക്ക് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കമന്റ്. ഈ മുഖം ‘മെന്‍ ഇന്‍ ബ്ലാക്ക്’ സിനിമയില്‍ കണ്ടതായി ഓര്‍ക്കുന്നുവെന്നാണ് മറ്റൊരു കമന്റ്. അതേസമയം ഇതുകണ്ട് പേടിയാവുന്നുവെന്നും അന്നബെല്ലിനെ പോലെ തോന്നുന്നുവെന്നും ഒരാള്‍ കമന്റിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം.

നേരത്തെ കോവിഡ് സമയത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് മാസ്‌ക് ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റ് വൈറലായിരുന്നു. അന്ന് സ്വന്തം മുഖത്തിന്റെ ആകൃതിയില്‍ പറഞ്ഞു ചെയ്യിച്ചെടുത്ത ഒരു ഷീറ്റ് മാസ്‌ക് കയ്യില്‍ കിട്ടിയപ്പോള്‍ മുഖത്തേക്കാള്‍ വലുതായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്. സ്വന്തം മുഖം പ്രിന്റ് ചെയ്ത ആ ഷീറ്റ് മാസ്‌ക് ധരിച്ചത് വളരെ കോമഡിയായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞുളള ആ പോസ്റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വളരെ ട്രെന്‍ഡിങായിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ നിരവധി പേര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ അബദ്ധം പറ്റിയ കഥകളുമായി എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Woman’s Video on Barbie Sheet Mask Shows How Not Everything is a ‘Fairy Tale’