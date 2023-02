സ്ത്രീകളുടെ നിലനിൽപിനു ഭീഷണി; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തകർത്തുകളയുന്ന ജീവിതം

ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അതിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങളും. മഞ്ഞുരുക്കവും അതിശൈത്യവും കൊടുംവരൾച്ചയുമെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറത്ത് എത്തിക്കുമ്പോഴും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യനടക്കം ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പൊതു കാഴ്ചപ്പാടിനപ്പുറം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അധികമാരും കാണാത്ത മറ്റൊരു വശം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ. അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിലെ ഗവേഷകരാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും എത്തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്നതു സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.



സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നഗരവൽക്കരണവും ഏറ്റവും പുരോഗതി പ്രാപിച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുന്ന വിധത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായത്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കു പുറമേ ദാരിദ്ര്യം, കുടിയേറ്റം, പോഷകകുറവ്, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ പട്ടിക നീളും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളാണ്. മറ്റേതൊരു വിപത്തും പോലെ പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങളുടെ സമയത്തും സാമൂഹികപരവും സാംസ്കാരികപരവും സാമ്പത്തികപരവുമായി സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നത് എന്ന് പഠനം ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു. നഴ്സിങ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന ജേർണലിലാണ് പഠന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ സമയത്തു സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും എത്തരത്തിലാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ.

ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ലഭ്യത, കുടിയേറ്റം, ലിംഗപരമായ അതിക്രമങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ, പ്രത്യുദ്പാതന/ ലൈംഗികാരോഗ്യം എന്നിങ്ങനെ ജീവശാസ്ത്രപരമായും സാമൂഹികപരമായുമുള്ള അഞ്ച് മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു എന്നാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ ലോകവ്യാപകമായി സ്ത്രീകൾ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതും മൗലികാവകാശങ്ങൾ പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും ഗവേഷകർ പരിഗണനയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എത്ര പുരോഗമനം കൈവരിച്ചിട്ടും വീട്ടുജോലികൾ സ്ത്രീകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന പൊതുബോധത്തിനു കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ഇതുമൂലം വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം സംഭരിക്കുക, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള വിറകു കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ജലക്ഷാമവും വനനശീകരണവും മൂലം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ജോലികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിക്കാനായി അധിക അധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ജലമലിനീകരണം, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്നതിന്റെ ആകുലതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത് കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്.

ആർത്തവം, മുലയൂട്ടൽ. പ്രസവാനന്തര പരിരക്ഷ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തി ശുചിത്വം നിലനിർത്താനായി ശുദ്ധജല ലഭ്യത വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ജലക്ഷാമം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജലജന്യ രോഗങ്ങളും ശുചിത്വ കുറവുമൂലമുള്ള രോഗാവസ്ഥകളും സ്ത്രീകളിൽ ഏറി വരുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏറെയാണ്. വരൾച്ചയും അതിശൈത്യവുമെല്ലാം ഭക്ഷണക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുമ്പോൾ പല സ്ത്രീകളും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം പോഷകാഹാരം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാൻ പോലും തയാറാവുന്നു. ഭക്ഷണപരമായ ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വലിയതോതിലുള്ള പോഷകാഹാര കുറവിലേക്കാണു നയിക്കുന്നത്.ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലുള്ള ഈ ശോഷണം പ്രത്യുത്പാദനത്തെയും ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ ഉയർന്ന ചൂട്, വായു മലിനീകരണം എന്നിവ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്കു ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

ആഗോളതാപനം മൂലം നാടും വീടും വിട്ടുള്ള പലായനങ്ങൾ ഇന്ന് നിത്യസംഭവമാണ്. ചുഴലിക്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ സ്ത്രീകളിലേക്ക് എത്താൻ വൈകുന്നതാണു മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി. മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറുന്നതും അപ്പോഴും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഉയർന്ന മാനസിക സംഘർഷത്തിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ശാരീരികാതിക്രമങ്ങൾ കണക്കുകളിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും പട്ടിണിയും ജലക്ഷാമവുമെല്ലാം മൂലം നാടും വീടും വിട്ടു മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ കൂടുതലായി നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നും പഠനം എടുത്തു പറയുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ മറ്റ് വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വേല ചെയേണ്ടിവരുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമായി മുതലെടുക്കുന്നവരും അധികമാണ്. ഇത്തരം മുതലെടുപ്പുകളെ ചെറുത്തുനിൽക്കാനോ സഹായം തേടാനോ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്.

വിപരീത സാഹചര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നേർചിത്രം കോവിഡ് കാലഘട്ടം തന്നെ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ തിരികെ മറ്റൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവാത്തവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. കുറഞ്ഞ വരുമാനം, തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ, സാമൂഹികമായി പിന്തുണയില്ലാത്ത സാഹചര്യം, അമിത ജോലിഭാരം എന്നിങ്ങനെ ഇക്കാലയളവിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെയാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ പല പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങളിലും ആഗോളതലത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയായിരുന്നു എന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും മുൻപ് സ്ത്രീകളുടെ അഭിപ്രായം തേടണമെന്ന നിർദേശമാണ് ഗവേഷകർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും നേരിടുന്ന അസമത്വങ്ങളും പരാധീനതകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കണം നയരൂപികരണമെന്നും പഠനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

