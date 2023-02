രാവിലെ 4 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ മൂന്ന് ജോലി; പരമേശ്വരിയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ

പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്നു ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയുടെ ജീവിതകഥയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. ചെന്നൈ എംജിആര്‍ നഗർ സ്വദേശിയായ 36കാരി പരമേശ്വരിയാണ് ഈ കഥയിലെ നായിക. സ്വന്തമായി ഒരുവീട് വയ്ക്കുന്നതിനും സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനുമായാണ് പരമേശ്വരിയുടെ കഠിനാധ്വാനം.

ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് മദ്രാസ് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലാണ് പരമേശ്വരിയുടെ ജീവിതകഥ എത്തിയത്. കഥയ്ക്കൊപ്പം അവർ പാത്രം കഴുകുന്നതിന്റെ ചിത്രവും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ്, രണ്ടുകുട്ടികൾ, അമ്മ, വിധവയായ സഹോദരിയും കുഞ്ഞും എന്നിവരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പരമേശ്വരിക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ 20വർഷമായി പരമേശ്വരി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ‘ജീവിതം എപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷമായി ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.സന്തോഷമായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ല. അത് മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല.’– പരമേശ്വരി പറയുന്നു.

ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പരമേശ്വരിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതു മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതു വരെ പരമേശ്വരി വിവിധ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ‘എല്ലാദിവസവും ഞാൻ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. അമ്മയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ശരിയാക്കും. കോയമ്പേട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കടയുണ്ട്. അതിനു ശേഷം ഞാൻ വീട്ടുജോലിക്കു പോകും. ഇതിനിടെ സമയം കിട്ടിയാൽ മാത്രം ഉച്ചഭക്ഷണം. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഒരു ഐടി കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ചായയും കാപ്പിയും നൽകും. അതിനു ശേഷം അടുത്ത ജോലിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കും. വഴിയോരത്തെ തട്ടുകടയിലാണ് ജോലി. പാത്രം കഴുകലാണ് ജോലി. രാത്രി 11 മണിവരെ അതു നീളും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷീണിതയായിരിക്കും. 4 മണക്കൂർ ഉറങ്ങും. ’– പരമേശ്വരി പറയുന്നു.

‘എനിക്ക് അവധി ദിവസങ്ങൾ ഇല്ല. ഒരു അവധി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പറയണം. ഒരാള്‍ അവധി അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവധി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും എനിക്കില്ല.’– പരമേശ്വരി വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തമായി ഒരു വീടും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു വാഹനവുമാണ് തന്റെ സ്വപ്നമെന്നും പരമേശ്വരി പറഞ്ഞു. ബാങ്ക് വായ്പ ശരിയയായാൽ ഒരു ചെറിയ വീടുവയ്ക്കുകയും സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. എല്ലായിപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും പരമേശ്വരി പറയുന്നു.

‘ചങ്കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കാനാകില്ല. നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് പ്രധാനം. വളരെ പതുക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വേദനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഇത് ഒരുഘട്ടം മാത്രമാണെന്നു കരുതി സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്നാൽ സന്തോഷം നമ്മെ തേടിയെത്തും.’– പരമേശ്വരി പറയുന്നു. പരമേശ്വരിയുടെ ജീവിത കഥ ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുകയാണ്. ജീവിതത്തോടുള്ള ആത്മാർഥതയും സത്യസന്ധതയും ആത്മവിശ്വാസവും ഏറെ പ്രശംസനീയമാണെന്നാണ് നെറ്റിസൺസ് പറയുന്നത്.

