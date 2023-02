ഗർഭാവസ്ഥ, പ്രസവം; രണ്ടു മിനിറ്റിനിടെ ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

ഗര്‍ഭാവസ്ഥയിലും പ്രസവത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾകൊണ്ടും ഓരോ രണ്ടുമിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുന്നതായി യുന്നിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യനില ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2000–2015 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തേക്കാൾ വലിയ മാറ്റമാണ് 2016–2020 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

അമ്മമാരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ 34.3 ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2000ലെ ശരാശരി കണക്കനുസരിച്ച് 1ലക്ഷം സ്ത്രീകളിൽ 339പേർ പ്രസവമസമയത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. 2020ൽ ഇത് ഒരുലക്ഷത്തിൽ 223 ആയി സ്ത്രീകളുടെ മരണനിരക്ക് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടുമിനിറ്റിനിടെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ദിവസം 800 സ്ത്രീകൾ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുന്നു. മരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള പ്രദേശം ബലാറസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെനസ്വേലയുമാണ്. 2000–2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ യുഎസിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഗർഭാവസ്ഥ എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷയും സന്തോഷവും നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ പുതിയകാലത്ത് അത് അൽപം ആശങ്കയുള്ളതാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടടന ചീഫ് ടെഡ്രോസ് അധനോം ഖെബ്രയേസസ് പറഞ്ഞു. 2016–2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ യുഎന്നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന രണ്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗർഭിണികളുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 35 ശതമാനവും ദക്ഷിണേഷ്യയിലും മധ്യേഷ്യയലും 16 ശതമാനവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

