ആദ്യ കുഞ്ഞിനായുളള കാത്തിരിപ്പ് തികച്ചും ആനന്ദകരമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിനു പകരം ഇരട്ടകളാണെങ്കില്‍ ഇരട്ടിസന്തോഷം. ആ സന്തോഷത്തിനിടെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞെന്ന ചിന്ത പോലും പലർക്കും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി മറ്റൊരു കുഞ്ഞുവന്നാല്‍ അതില്‍ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക തന്നെയാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ചെയ്യുക. അത്തരത്തിലുണ്ടായ സന്തോഷത്തില്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനിടെ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കി വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടുകയാണ് അമേരിക്കകാരിയായ ബ്രിട്‌നിയും പങ്കാളിയായ ഫ്രാന്‍കി ആല്‍ബയും.

ബ്രിട്‌നിക്കും ഫ്രാന്‍കിക്കും ആദ്യമായി പിറന്നത് ഇരട്ടകുട്ടികളായിരുന്നു. അവര്‍ ജനിച്ച് ആറുമാസമായപ്പോഴാണ് താന്‍ വീണ്ടും ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന കാര്യം ബ്രിട്‌നി മനസിലാക്കുന്നത്. അതും ഇരട്ടകളാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഇത്രപെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഗര്‍ഭിണിയായതിനാല്‍ ബ്രിട്‌നിയുടെ ആരോഗ്യനിലയ്ക്ക് അപകടം വരുത്തുമെന്ന സൂചനകളും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണമെന്ന ചിന്തയില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറാന്‍ ബ്രിട്‌നിയും ഫ്രാന്‍കിയും തയ്യാറായില്ല.

ലെവി, ലൂക്ക എന്നിങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്‌നിയുടെയും ഫ്രാന്‍കിയുടെയും ആദ്യ ഇരട്ടകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കിട്ട പേരുകള്‍. ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ലിഡിയയെന്നും ലിന്‍ലിയെന്നുമാണ് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ലിഡിയയും ലിന്‍ലിയും വെറും ഇരട്ടകള്‍മാത്രമല്ല അവര്‍ മോണോ അമ്‌നിയോടിക് - മോണോ കോറിയോണിക് ഇരട്ടകള്‍ കൂടിയാണ്.

ഇത്തരം ഗര്‍ഭം അലസിപോകാനും പ്രസവത്തില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ മരണപ്പെടാനും മറ്റ് വൈകല്യമുളള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ജനിക്കാനുമെല്ലാം സാധ്യത ഏറെയാണ്. അമേരിക്കയില്‍ 60,000 പേരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയുളള ഗര്‍ഭധാരണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ബ്രിട്‌നിയുടെ ഗര്‍ഭകാലം കടന്നുപോയത്. ഗര്‍ഭകാലത്ത് പൊക്കിള്‍കൊടി ചുറ്റാനുളള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ വച്ചുതന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ മരിക്കാനിടയാക്കുമോ എന്ന പേടിയുമുണ്ടായിരുന്നു. അതോടെ 24-ാമത്തെ ആഴ്ച തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ അഡ്മിറ്റായി ഓപ്പറേഷനിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടമാണ് കടന്നുപോയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇരിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഓരോ നിമിഷവും വിലമതിക്കുന്നുവെന്നാണ് പിതാവ് ഫ്രാന്‍കി പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വീട്ടില്‍ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും ഫ്രാന്‍കി അറിയിച്ചു.

