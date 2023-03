പേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നഷ്ടമായി: പിന്നീടു സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ച് വിദേശ വനിത

മറ്റൊരാളുടെ സാധനങ്ങള്‍ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ എടുക്കാന്‍ പാടില്ല. ചെറുപ്പത്തിലേ പകര്‍ന്നു കിട്ടുന്ന ഉപദേശമാണിത്. ഇനി കളഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അവ എടുക്കുന്നതില്‍ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കും. എന്നാല്‍ നമ്മുടേതല്ലാത്തതൊന്നിനും നമുക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന പാഠം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ ഒരാള്‍ക്ക് കളഞ്ഞുകിട്ടിയത് പോലും തിരികെ നല്‍കിയാലേ സമാധാനമാവൂ. കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ഒരു പേഴ്‌സിന്റെ ഉടമയെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി കണ്ടെത്തി തിരികെ നല്‍കി മാതൃകയാവുകയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ചിരാഗ് എന്ന യുവാവ്. പേഴ്‌സിന്റെ ഉടമയായ വിദേശി ചിരാഗിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിട്ടതോടെ ചിരാഗിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

അമേരിക്കകാരിയായ സ്റ്റീഫ് ഗുജറാത്തിലെ ബുജില്‍ വച്ച് നടത്തിയ ട്രെയിന്‍ യാത്രയിലാണ് തന്റെ പേഴ്‌സ് മറന്നുവച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് അത് ലഭിച്ച ചിരാഗ് എന്ന യുവാവ് പേഴ്‌സില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം അവരെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. ചിരാഗ് നല്‍കിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം അവര്‍ ഒരു റസ്റ്ററന്റിലെത്തി ചിരാഗിനെ കണ്ട് പേഴ്‌സ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു.

പേഴ്‌സ് വാങ്ങാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ സ്റ്റീഫിനൊപ്പം സുഹൃത്ത് പീറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. പീറ്റ് ഇത് വിഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തി. സ്റ്റീഫ് റെസ്റ്റോറന്റില്‍ ചെന്ന് ചിരാഗുമായി സംസാരിക്കുന്നതും ചിരാഗിന് നന്ദി പറയുന്നതും വിഡിയോയില്‍ കാണാം. അതേസമയം ചിരാഗിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്റ്റീഫ് സമ്മാനമായി പണം നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ ചിരാഗ് പണം നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് അതിന് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അടുത്തുനില്‍ക്കുന്നൊരാള്‍ ഹിന്ദിയില്‍ പറയുന്നത് വിഡിയോയില്‍ കേള്‍ക്കാം.

ചിരാഗ് പണം നിരസിച്ചത് സ്റ്റീഫിനെ വളരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവര്‍ തിരികെ വണ്ടിയില്‍ കയറുമ്പോള്‍ പീറ്റിനോട് പറയുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകള്‍ നിറയുന്നുവെന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യക്കാരെകുറിച്ചും നിരവധി മോശം വാര്‍ത്തകളാണ് കേട്ടിട്ടുളളത്. എന്നാല്‍ ഇവിടം എത്ര പോസറ്റീവാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുകയാണെന്ന് സ്റ്റീഫ് വിഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

സ്റ്റീഫ് ആന്റ് പീറ്റ് എന്ന പേരുളള ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലില്‍ ഈ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധിപേരാണ് അതിനുതാഴെ ചിരാഗിനെ പ്രശംസിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ടൂറിസം മേഖലയുടെ യഥാര്‍ഥ അംബാസഡേഴ്‌സ് ചിരാഗിനെ പോലുളളവരാണെന്നാണ് വിഡിയോക്ക് താഴെ വന്ന ഒരു കമന്റ്. ഇംഗ്ലീഷില്‍ പ്രാവീണ്യമില്ലെങ്കിലും അറിയാവുന്ന തരത്തില്‍ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് പേഴ്‌സ് ഏല്‍പിക്കാനുളള ചിരാഗിന്റെ മനസ് അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്നും ചിരാഗിനെ പോലെ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരുളള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റുകള്‍ കാണാം. അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിലേറെ തവണയാണ് ഈ വിഡിയോ ഇതിനകം കണ്ടത്.

