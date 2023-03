ഒരുപാക്കറ്റ് ചിപ്സ് കാരണം കോടതി കയറി യുവതി; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച് വിഡിയോ

ഒരു പാക്കറ്റ് ചിപ്‌സിന് അല്ലെങ്കില്‍ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വറുത്തതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാവും? അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടാവാനാ? എന്നു ചിന്തിക്കാന്‍ വരട്ടെ നിസാരനായ ഒരു ചിപ്‌സ് ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരിയായ ഒരു യുവതിയെ കോടതി കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം രസകരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ചിപ്‌സ് വിഷയത്തില്‍ പുലിവാലു പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് യുവതി.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ അഡ്‌ലെയ്ഡിലാണ് ഷാര്‍ലെറ്റ് ഹാരിസണ്‍ എന്ന 42കാരിയുടെ താമസം. ഒരു ദിവസം കാമുകന്‍ മാത്യു ഫിന്നിനൊപ്പം സുബാരു കാറില്‍ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ഷാര്‍ലറ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചിപ്‌സ് തനിക്ക് തരുമോ എന്ന് മാത്യു ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യം ഷാര്‍ലറ്റിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും വഴക്കാവുകയും മാത്യുവിനോടു വണ്ടിയില്‍ നിന്നിറങ്ങി പോകാന്‍ ഷാര്‍ലറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സംഭവം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയ മാത്യു ഫിന്നിന് തെറ്റി. വണ്ടിയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതോടെ ഷാര്‍ലറ്റ് വണ്ടിയുമായി മാത്യുവിനുനേരെ കുതിച്ചു വന്നു. മാത്യു കാറിന്റെ മുന്നില്‍ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. വളരെ അപകടകരമായ തരത്തിലായിരുന്നു ഷാര്‍ലറ്റ് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് കാര്‍ മറ്റൊരു വണ്ടിയില്‍ ഇടിച്ച് അപകടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സംഭവം കേസായി. അശ്രദ്ധയോടെയും അപകടകരമായും ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തില്‍ വണ്ടിയോടിച്ച കുറ്റത്തിന് ഇപ്പോള്‍ ഷാര്‍ലറ്റിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം ഷാര്‍ലറ്റ് ഹാരിസണ്‍ പറയുന്നത് അപകടമുണ്ടായത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികമാണെന്നും താന്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു പോകാനായി വണ്ടി തിരിച്ചപ്പോള്‍ ബ്രേക്കിനു പകരം അറിയാതെ ആക്സിലറേറ്ററില്‍ കാല്‍ വച്ചു പോയതാണെന്നുമാണ്. അതാണ് എതിരെ വന്ന ടൊയോട്ട യാരിസ് വണ്ടിയെ ഇടിക്കാന്‍ കാരണമായത്. അല്ലാതെ മനഃപൂര്‍വം അപകടകരമായി വണ്ടി ഓടിച്ചതല്ലെന്നും ഷാര്‍ലെറ്റ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തനിക്ക് മാത്യൂവിനെ അപായപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നെന്നും ഷാര്‍ലറ്റ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം മാത്യു ഫിന്നിനെ ഓടിക്കാനുളള ശ്രമത്തിനിടെ ഹാരിസണ്‍ എതിരെ വന്ന വണ്ടിയിലും ഒരു പവര്‍ ബോക്‌സിലും ചെന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി. മാത്രമല്ല അതുവരെ ഷാര്‍ലറ്റ് ഹാരിസണെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വെക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വ്യത്യസ്തമായ ഈ കേസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൈവിലങ്ങ് ധരിച്ചുളള ഷാര്‍ലെറ്റിന്റെ ഫോട്ടോയും വൈറലാണ്.

