മരിച്ച ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു; വിശ്വസിക്കാനാകാതെ യുവതി

മരിച്ചെന്നു തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അഞ്ചുമാസമായി മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം ഭർത്താവ് സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സ്ത്രീ. കലിഫോർണിയയിലാണു സംഭവം. ടിക്ടോക്കിലൂടെയാണ് തന്റെ ദുരനുഭവം യുവതി പങ്കുവച്ചത്. അനീസ റോസ്‌ലി എന്ന ടിക്ടോക്ക് യൂസറാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

അഞ്ചുമാസം മുൻപ് ഭർത്താവ് മരിച്ചെന്നാണ് യുവതി കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം മെക്സിക്കോയില്‍ സുഖമായി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ഒരു അന്തിമോപചാരചടങ്ങും റോസ്‌ലി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയമപരമായി വിവാഹം കഴിച്ച് ആറുവർഷമായി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ‘ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യചെയ്തെന്നു പറഞ്ഞാൽ പോലും വിശ്വസിക്കരുത് .’– എന്നു പറഞ്ഞാണ് യുവതി വിഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. ‘നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ഭർതൃവീട്ടുകാരുമായുള്ള ബന്ധം അത്ര സുഖകരമല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ കലിഫോർണിയയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. അവർ ഫ്ലോറിഡയിലുമാണ്. ഫ്ലോറിഡയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്കാരചടങ്ങിലേക്കു നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഭർതൃവീട്ടുകാർക്കു താത്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റുമാർഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല.’– യുവതി പറയുന്നു.

തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് അയാൾ അയാളുടെ ജീവിതം ഭംഗിയായി ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞതായും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി പ്രാദേശിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അന്വേഷിച്ചിരുന്നതായും അവിടെ നിന്ന് ഭർത്താവ് മരിച്ചെന്നു വിവരം ലഭിച്ചു. മാസങ്ങളോളം ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യചെയ്യാനുള്ള കാരണം താനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചായിരുന്നു ജീവിച്ചത്. അതിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആത്മസംഘർഷം ഉണ്ടായതായും യുവതി പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ടിക്ടോക്കിൽ ഒരു വിഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വിഡിയോ കണ്ടാണ് പലരും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അയാൾക്കു ഭാര്യയോടൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞത്. അവർ തെളിവുകളും നൽകി. മാത്രമല്ല, ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പലരും പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ സ്ത്രീയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ടിം തന്നെ വിശദീകരണവുമായി എത്തി. താൻ മരിച്ചെന്നു ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ടിം ടിക്ടോക്കിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ ഖേദകരമാണെന്നാണ് മരിച്ചെന്നു പറയുന്ന ടിം ടിക്ടോക്കിലൂടെ പറഞ്ഞത്.

