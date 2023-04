അഗ്നിപർവതത്തിനു മുകളിൽ താമസമാക്കി യുവതി; മനോബലം പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് വിശദീകരണം

അവിശ്വസനീയമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടാറുണ്ട് ചില മനുഷ്യർ. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് പെർല ടിജെറിന എന്ന 31കാരി. ഒരുമാസം അഗ്നിപർവതത്തിനു മുകളിൽ താമസിച്ചാണ് ടിജെറിന വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടിയത്. മെക്സിക്കോയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അഗ്നിപർവതമായ പിക്കോഡെ ഒറിസബയുെട മുകളിലാണ് ഒരുമാസം ഇവർ താമസിച്ചത്.



18,620 അടി ഉയരത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ച് യുവതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത്. ‘എന്റെ മാനോബലം പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു ഈനീക്കം. അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹസിക നീക്കത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര വലിയ ഉയരങ്ങൾ പോലും കീഴടക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായി. ’– എന്നാണ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് യുവതി പറയുന്നത്.

സ്ത്രീകൾ റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കണമെന്നും അവർ ദ് ഇൻഡിപെന്റന്റിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ‘സ്ത്രീകൾക്കു പ്രചോദനമാകാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം. ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്താൻ സ്ത്രീകൾ പരിശ്രമം തുടരണം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല. എനിക്കു വായിക്കാൻ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തു. ബൈബിളും കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു. മനോബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിൾ കയ്യിലെടുത്തു വായിക്കും. അതിലൂടെ ആത്മീയവും മാനസീകവുമായ വികാസമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്.’–യുവതി പറയുന്നു. തന്റെ ഉദ്യമത്തിനു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും നടത്തിയതായും യുവതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Woman lives on top of volcano to set world record