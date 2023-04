17 വർഷം നീണ്ട പരിശ്രമം; കാലുകൊണ്ട് അമ്പെയ്ത്തുമായി യുവതി

ആളുകൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുന്ന പലവിധം വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. കാലങ്ങളായുള്ള പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലായിരിക്കും ചിലകഴിവുകൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കാലുകൊണ്ട് അമ്പെയ്യുന്ന യുവതിയുടെ വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഷാന്നെൻ എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലാണ് വിഡിയോ എത്തിയത്.

കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസ്ത്രം കാലുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യുവതി. രണ്ടു കൈകളും നിലത്തമർത്തി തലകീഴായി നിന്ന് കത്തുന്ന അസ്ത്രം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം. തന്റെ പാദങ്ങൾക്കൊണ്ട് അസ്ത്രം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്.

‘17 വർഷം നീണ്ട പരിശീലനത്തിന്റ സാക്ഷാത്കാരം. ആറാം വയസ്സു മുതൽ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. നിരവധി പേർ വിഡിയോ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ ഹൃദ്യമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ഷാന്നാനിനെ അഭിനന്ദിക്കന്നതായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം കമന്റുകള്‍. ‘ഏറെ നാളുകൾക്കു ശേഷമാണെങ്കിലും പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിജയം മധുരമുള്ളതാണ്.’– എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗവും കമന്റ് ചെയ്തത്.

