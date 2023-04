അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല; ആ സീനുകൾ അവഗണിച്ചപ്പോൾ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് സിനിമകൾ നഷ്ടമായി: മധു ചോപ്ര

ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്ക് ഒപ്പം നിന്ന വ്യക്തിയാണ് അമ്മ മധു ചോപ്ര. കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് പ്രിയങ്കയുടെ മാനേജരായി അമ്മ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. അഭിനയിക്കാനായി മുംബൈയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സിനിമയെ കുറിച്ചോ ബ്യുട്ടി വ്യവസായത്തെ കുറിച്ചോ തനിക്കും മകൾക്കും അധികം അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മധു ചോപ്ര വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മധു ചോപ്രയുടെ പ്രതികരണം.

അഗ്നിപർവതത്തിനു മുകളിൽ താമസമാക്കി യുവതി; മനോബലം പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് വിശദീകരണം

‘സിനിമയിലും ബ്യൂട്ടി വ്യവസായത്തിലും ഞാനും അവളും പുതിയ വ്യക്തികളായിരുന്നു. അന്ധനായ ഒരാൾ മറ്റൊരു അന്ധനെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതു പോലെയായിരുന്നു അത്. ഞാൻ നിയമവും ഫിനാൻസും പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവൾ നേരിടുന്ന പലപ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിഭാശാലികളായ നിയമപാലകരെ വച്ച് ഞാൻ വാദിച്ചു. അവളുടെ സാമ്പത്തികവും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനാണ്. കാരണം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ അറിവു നേടിയിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും അവൾക്കൊപ്പം ഞാനുണ്ടായിരുന്നു.’– മധു ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

മീറ്റിങ്ങുകൾക്കു പോകില്ലെന്ന് പ്രിയങ്കയും താനും ഒരിക്കൽ തീരുമാനിച്ചതായും മധുചോപ്ര പറഞ്ഞു. ‘ചിലമീറ്റിങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കി. അവൾ അധികം പുറത്തേക്കു പോയില്ല. വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ കുടുംബത്തിനൊപ്പം തന്നെ ചിലവഴിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. അവൾ ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. അവളുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്നു കൊണ്ടു തന്നെ ചില ഓഫറുകൾ വേണ്ടെന്നു വച്ചു. ചില സീനുകൾ ആ സിനിമയ്ക്കു ചേരുന്നതല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കി പല സിനിമകളും അവൾ ഒഴിവാക്കി. ഇതിലൂടെ പല സിനിമകളും അവൾക്കു നഷ്ടമായി.’– മധു ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

പ്രണയം ഉപേക്ഷിക്കരുത്; കാമുകിയുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ 21 മണിക്കൂർ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് യുവാവ്

എന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദങ്ങളും പ്രിയങ്കയ്ക്കു നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും മധു ചോപ്ര വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായി എടുക്കണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിനക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠനത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിനക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്.’– മധു ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: Priyanka Chopra ‘lost movies’ after she refused to do certain scenes