ഇഷ്ടഭക്ഷണം മാലിന്യം പോലെ; വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കാപ്പിയുടെ ഗന്ധം തിരികെ പിടിച്ച് ജന്നിഫർ

കോവിഡ് രോഗഭീതിക്കു ശേഷം ലോകം പഴയ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ എത്തിയെങ്കിലും ഇനിയും ജീവിതം പഴയപടിയാകാത്ത നിരവധിപേര്‍ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. മണവും രുചിയും ഇല്ലാതെ ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് അവരില്‍ പലരും. കോവിഡിനു മുന്‍പുളള ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് സ്വപ്‌നം കാണുകയാണ് അവര്‍. അത്തരത്തിലൊരാളാണ് അമേരിക്കകാരിയായ ജെന്നിഫര്‍ ഹെന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി തിരികെ ലഭിച്ച ജന്നിഫറിന്റെ ആഹ്ലാദം കാഴ്ചക്കാരെപോലും നൊമ്പരപ്പെടുത്തും. കോഫിയുടെ മണം അറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെപോലെ കരയുന്ന ജന്നിഫറിന്റെ വിഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാരണം മണവും രുചിയും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു 54കാരിയായ ജന്നിഫര്‍. 2021 ജനുവരി മുതല്‍ തലവേദന, ശരീര വേദന, ക്ഷീണം തുടങ്ങി പലതരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവരെ നിരന്തരം അലട്ടികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂക്കള്‍ക്കും ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങള്‍ക്കുമെല്ലാം അസഹനീയമായ രുചിയും മണവുമായിട്ടാണ് ജന്നിഫറിന് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഇഷ്ടഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ മാലിന്യം കഴിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നിയിരുന്നുവെന്നാണ് ജന്നിഫര്‍ പറയുന്നത്. വെളുത്തുളളിക്കും നേന്ത്രപഴത്തിനും ലോഹത്തിന്റെ രുചിയായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ സാലഡായ റാഞ്ച് ഡ്രസിങ്ങിനും പീനട്ട് ബട്ടറിനും രാസവസ്തുക്കളുടെ രുചിയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ചിക്കന്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധവും രുചിയുമായാണ് ജന്നിഫറിന് തോന്നിയിരുന്നത്.

അക്യുപങ്ചര്‍ പോലുളള പലതരം ചികിത്സാരീതികളും ഗന്ധ പരിശീലനവും മറ്റും പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ജന്നിഫറിന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി സ്‌റ്റെല്ലേറ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണ്‍ ബ്ലോക്ക് (എസ്.ജി.ബി) എന്ന ഒരു ചികിത്സാരീതിയെ കുറിച്ച് ജന്നിഫര്‍ അറിയുന്നത്. വേദനകള്‍ക്കും മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തിനുമുളള പരിഹാരമായാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഈ ചികിത്സ നടത്തുന്നത്. കഴുത്തിലെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുളള ഞരമ്പുകളിലേക്ക് ലോക്കല്‍ അനസ്‌തേഷ്യ കുത്തിവെക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ചികിത്സാരീതി. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ജെന്നിഫര്‍ തന്റെ ആദ്യ ഇൻജക്ഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതോടെ തന്റെ ശാരീരികാവസ്ഥ അല്‍പം മെച്ചപ്പെട്ടതായി ജന്നിഫറിന് അനുഭവപ്പെട്ടു.

പതുക്കെ മണവും രുചിയും തിരികെയെത്തി. അതോടെ രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം അവര്‍ക്ക് കാപ്പിയുടെ മണം തിരിച്ചറിയാനായി. അന്ന് ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് ജന്നിഫര്‍ പൊട്ടിക്കരയുക തന്നെ ചെയ്തു. താന്‍ അനുഭവിച്ചതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച മണമാണ് കാപ്പിയുടേതെന്നും ആ മണം അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ താന്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയെന്നും ജന്നിഫര്‍ പറയുന്നു.

