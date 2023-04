മദ്യപിച്ച് നടുറോഡിൽ യുവതികളുടെ കൂട്ടത്തല്ല്; മുഖത്തേക്ക് കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ച് സെക്യുരിറ്റി– വിഡിയോ

മദ്യപിച്ചു നടുറോഡിൽ കിടന്ന് വഴക്കിടുന്ന യുവതികളുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. ടെക്സാസിലെ ഒരു നിശാക്ലബിനു മുന്നിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. മദ്യപിച്ച സ്ത്രീകൾ നടുറോഡിൽ കിടന്ന് വഴക്കിടുന്നതും തുടർന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ മാറ്റുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. @leooooo69 എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയ വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലായി.



സ്ത്രീകൾ മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. ഇവരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ റോഡിൽ തള്ളിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തം. ഇതിനിടെ അക്രമാസക്തയായ ഒരു സ്ത്രീ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതും കാണാം. തുടർന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ സ്ത്രീക്കു നേരെ കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ചു. തുടർന്ന് അലറി വിളിച്ചു കൊണ്ട് സ്ത്രീ ഓടുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.

അതേസമയം യുവതിയുടെ മുഖത്തേക്കു കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ചതിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. യുവതി വളരെ അക്രമാസക്തയായതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് സ്വകാര്യ സെക്യുരിറ്റി ഏജൻസിയുടെയും ക്ലബ് അധികൃതരുടെയും വിശദീകരണം. വിഡിയോ വൈറലായതോടെ സാൻ അന്റോണിയോ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ‘ശാരീരിക അതിക്രമം, സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗം, ഒരു യുവാവ് മോഷ്ടിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം അതിക്രമങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്?’ എന്നാണ് വിഡിയോ കണ്ട പലരുടെയും ചോദ്യം.

English Summary: Security Guard Bodyslams Woman As He Tries To Break Up Violent Fight Outside