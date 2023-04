സാരിയിൽ 15000 വനിതകളുടെ വാക്കത്തോൺ; മെഗാ ഇവന്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് സൂറത്ത് നഗരസഭ

ശാരീരികക്ഷമതയും വ്യായാമവും പ്രോത്സാഹിക്കുന്നതിനായി സാരിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ നടത്തം. 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 15000 സ്ത്രീകളാണ് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നടന്ന സാരി വാക്കത്തോണിൽ പങ്കെടുത്തത്. സൂറത്തിലെ വസ്ത്ര വ്യാപാരികളാണ് വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ആത്‌വ പാർട്ടി പ്ലോട്ടില്‍ നിന്ന് പാർലെ പോയിന്റ് വരെ 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സാരി ധരിച്ചെത്തിയ പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും മാത്രമാണ് വാക്കത്തോണിൽ പങ്കെടുത്തത്. മോദി സർക്കാരിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് സൂറത്ത് മുൻസിപ്പൽ കമ്മിഷണർ ശാലിനി അഗർവാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. ‘മോദി സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം നടക്കുന്നതിനെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ത്യ ജി–20ക്ക് ആതിഥ്യം അരുളുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ഇവിടെ സാരി വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

സൂറത്ത് മുൻസിപ്പല്‍ കോർപ്പറേഷന്റെയും സൂറത്ത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ രാജ്യവ്യാപകമായ ക്യാംപെയ്ൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ക്യാംപെയ്ൻ. സാരി വാക്കത്തോണിനു ശേഷം കൈത്തറിയുടെ പ്രദർശനവും നടക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മുലയൂട്ടുന്നതിനായി പൊതുയിടത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും സൂറത്ത് മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: 15,000 women from 15 states participate in ‘Saree Walkathon’ to promote fitness