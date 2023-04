പൊതുനിരത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഈ പഴം വിൽപനക്കാരിയെ കണ്ടെത്തണം; സഹായം തേടി ആനന്ദ് മഹേന്ദ്ര

രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും അക്രമങ്ങളുമെല്ലാമാണ് അടുത്തകാലങ്ങളിലായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടുന്ന വിഷയങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ അപൂർവമായെങ്കിലും മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളും വൈറലാവാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയായ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര പങ്കുവച്ച അത്തരമൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിരത്തു വൃത്തിയാക്കി മറ്റുള്ളവർക്കു മാതൃകയാകുന്ന പഴം വില്‍പനക്കാരിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്.

ആദർശ് ഹെഗ്‌ഡെ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിഡിയോയാണ് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ. നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സുകൾക്ക് അരികിൽ നിന്നും ആളുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഇലകളും പേപ്പറുകളും ശേഖരിച്ച് യുവതി മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ കൊണ്ടിടുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഇത്തരക്കാരാണ് യഥാർത്ഥ ഹീറോകൾ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

യുവതിയുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ജനശ്രദ്ധ നേടി എന്നും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ അറിയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. അതേസമയം കർണാടകയിലെ അങ്കോള ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് ആദർശിന്റെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഇലകളിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് യുവതി ഇവിടെ പഴങ്ങൾ വില്പന നടത്തുന്നത്.

പഴങ്ങൾ വാങ്ങി ബസ്സിലിരുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നവരാകട്ടെ അതിനുശേഷം ഇലകൾ ബസിന്റെ ജനാലകളിൽ കൂടി താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതും പതിവാണ്. തന്റെ തൊഴിൽ മൂലം ബസ് സ്റ്റാൻഡും പരിസരവും വൃത്തികേടാകരുത് എന്ന ചിന്ത മൂലമാണ് യുവതി തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഈ ഇലകൾ ശേഖരിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. പഴങ്ങൾ വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന യുവതിയെ അഭിനന്ദനങ്ങൾകൊണ്ട് മൂടുകയാണ് സൈബർലോകം .

യുവതിയുടെ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഹൃദയംകൊണ്ട് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പലരും കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസമോ പണമോ മാത്രമല്ല കാര്യമെന്നും സമൂഹത്തോട് തനിക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സംസ്കാരം എന്നും യുവതി കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ടെനാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. വാക്കുകളല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് കാര്യമെന്നതിന് ഇതിനും മികച്ച ഉദാഹരണം ലഭിക്കാനില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അതേസമയം മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയ യുവതിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അവ പൊതുനിരത്തിൽ വലിച്ചെറിയുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നവരും കുറവല്ല.

English Summary: Anand Mahindra calls woman fruit seller "Quiet Hero": This is her story