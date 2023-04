ആവശ്യക്കാർക്ക് നഗ്നചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്ലൗഡിയ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഈ താരസുന്ദരി ആര്?

സോഷ്യല്‍മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ റെഡിറ്റിലെ നിരവധി പേരുടെ മനം കവര്‍ന്ന സുന്ദരിയാണ് 19കാരി ക്ലൗഡിയ. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് ചിത്രങ്ങള്‍ അയച്ചുകൊടുക്കുമെന്നു കൂടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെ പറയുന്ന പണം ക്ലൗഡിയയ്ക്ക് നല്‍കാന്‍ പലരും തയാറാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴിതാ ആ കറുത്തമുടിക്കാരി ഒരു നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ ഉത്പന്നമായിരുന്നുവെന്ന് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ക്ലൗഡിയയെ നിര്‍മിച്ചതെന്നാണ് റോളിങ് സ്‌റ്റോണ്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്.

ഇവരുടെ പേരു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം വിറ്റ് 500 ഡോളര്‍ ഒരാള്‍ നേടിയെന്ന വാര്‍ത്ത വായിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശദീകരണം. ക്ലൗഡിയക്ക് പിന്നില്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധിയാണെന്ന് പുറത്താവുന്നതിനു മുന്‍പ് 100 ഡോളര്‍ മാത്രമാണ് നേടിയതെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

തമാശയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ക്ലൗഡിയയെ നിര്‍മിച്ചതെന്നും ആളുകളെ നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളുപയോഗിച്ച് കബളിപ്പിക്കുക സാധ്യമാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ റോളിങ് സ്‌റ്റോണിനോട് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ തമാശ ഇത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും ഇവര്‍ പറഞ്ഞു. 'u/Cl4ud14' എന്ന അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് റെഡിറ്റില്‍ ക്ലൗഡിയയുടെ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടത്.

സ്റ്റേബിള്‍ ഡിഫ്യൂഷന്‍ എന്ന എ.ഐ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലൗഡിയയെ നിര്‍മിച്ചത്. വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വഴി യഥാര്‍ഥമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവയാണ് സ്റ്റേബിള്‍ ഡിഫ്യൂഷന്‍ എന്ന എ.ഐ. 'മേക്ക് അപ്പ് ഇല്ലാത്ത, തോളറ്റം കറുത്ത നീളന്‍ മുടിയുള്ള, നെറ്റിയിലേക്ക് മുടി ഇറക്കി വെട്ടിയ, സിംപിള്‍ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള' ചിത്രമാണ് സ്റ്റേബിള്‍ ഡിഫ്യൂഷന്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയത്.

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ചെറിയൊരു കുസൃതി മാത്രമായിരിക്കാം ക്ലൗഡിയ. എന്നാല്‍ എളുപ്പത്തിൽ നിര്‍മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആര്‍ക്കും ആരെയും കബളിപ്പിക്കാനാവുമെന്നതിന്റെ തെളിവു കൂടിയാണ് ക്ലൗഡിയ. തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ലണ്ടന്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്‌റ്റേബിള്‍ ഡിഫ്യൂഷന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടോ പോവുന്നവരെ തടയുക എളുപ്പമല്ല.

English Summary: tricked into paying for nude images of a busty AI-generated woman in sexy school uniform named 'Claudia'