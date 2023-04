അണ്ഡാശയമില്ലാത്ത സ്ത്രീക്ക് അണ്ഡാശയ രോഗമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ; അനുഭവം പങ്കു വച്ച് യുവതി

എത്ര അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഡോക്ടറാണെങ്കിലും രോഗം ഗുരുതരമാണെങ്കില്‍ രണ്ടാമതൊരു ഡോക്ടറുടെ കൂടി അഭിപ്രായം നോക്കണമെന്ന് പൊതുവേ പറയാറുണ്ട്. അസുഖത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ സ്ഥിരീകരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ മൂന്നു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തെറ്റായി രോഗം കണ്ടെത്തുകയും അതിന് നിര്‍ദേശിച്ച ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ രോഗം മറ്റൊന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ദുരനുഭവമാണ് അമേരിക്കക്കാരിയായ അമാന്‍ഡ ബുഷെല്‍മാനിന് പറയാനുള്ളത്. തനിക്ക് അപ്പെന്റിസൈറ്റിസ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് അമാന്‍ഡ ഈ ഡോക്ടര്‍മാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു ഡോക്ടര്‍ പോലും ഇക്കാര്യം ചെവികൊണ്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഒടുവിലൊരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു നോക്കേണ്ടി വന്നു അമാന്‍ഡ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്നു തെളിയാന്‍.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ആറിനാണ് അടിവയറ്റില്‍ വലതു ഭാഗത്തായി വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് അമാന്‍ഡ തന്റെ കുടുംബ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനക്കു ശേഷം കുടുംബ ഡോക്ടര്‍ അമാന്‍ഡക്ക് അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ് ആവാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ അസുഖത്തിനുള്ള ചികിത്സ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും സ്വീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ ഒഹിയോയിലെ ട്രിഹെല്‍ത്ത് ബെതെസ്ഡ ബട്ട്‌ലര്‍ ഹോസ്പിറ്റിലേക്ക് പോയി.

ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് അമാന്‍ഡ ബുഷെല്‍മാന്‍ ചികിത്സ തേടിയത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനകള്‍ക്കും സി.ടി സ്‌കാനിനും രക്ത പരിശോധനക്കും ശേഷം അമാന്‍ഡക്ക് അണ്ഡാശയത്തില്‍ മുഴകളാണെന്ന നിഗമനത്തിലേക്കാണ് ഡോക്ടര്‍ എത്തിയത്. ഇത്തവണ ശരിക്കും ഞെട്ടിയത് അമാന്‍ഡയായിരുന്നു കാരണം അവര്‍ക്ക് അണ്ഡാശയം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു.

ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതോടെ ഡോക്ടര്‍ രോഗം വീണ്ടും മാറ്റി. ഇത്തവണ കുടലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗത്ത് തടിപ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതെന്നായി ഡോക്ടര്‍. ഇതിനായി ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകളും നല്‍കി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. എന്നാല്‍ മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും വേദന കലശലായതോടെ അമാന്‍ഡ വീണ്ടും ഇതേ ആശുപത്രിയുടെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്കെത്തി.

ഇത്തവണ വേറൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം എം.ആര്‍.ഐ എടുത്തുവരാനായിരുന്നു പുതിയ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം. വന്‍കുടലില്‍ വീക്കമാണെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടറെത്തി. അപ്പോഴും ഇതേ സ്‌കാനില്‍ അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ് വീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതുമില്ല. തനിക്ക് ക്രോണിക് അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ് ആയിരിക്കുമെന്ന സംശയം അമാന്‍ഡ ഉന്നയിച്ചു. രക്ത പരിശോധനകളിലോ സി.ടി സ്‌കാനിലോ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത രോഗാവസ്ഥയാണ് ക്രോണിക് അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ്.

ഇതോടെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള കോശങ്ങള്‍ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളില്‍ വളരുന്ന രോഗമാണ് അമാന്‍ഡക്കെന്നായി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്. ഈ രോഗം ഉറപ്പിക്കാനും പരിഹാരത്തിനുമായി ശസ്ത്രക്രിയയാണ് നിര്‍ദേശിച്ചത്. രണ്ട് ആഴ്ച്ചക്കു ശേഷമുള്ള ജനുവരി 26 ആയിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയക്കായി നല്‍കിയ തിയതി.

മൂന്നു മക്കളുടെ അമ്മ കൂടിയായ അമാന്‍ഡ ഇതോടെ കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലായി. വയറ്റിലെ വേദന മാറിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല തന്നെ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന തോന്നലും അമാന്‍ഡയെ ബാധിച്ചു. ഇതോടെ ആ ദിവസങ്ങള്‍ നരക തുല്യമായി. ഒടുവില്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കു ശേഷമാണ് അമാന്‍ഡയുടെ ഭര്‍ത്താവിനെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വയറുവേദനയുടെ യഥാര്‍ഥ കാരണം അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ് ആണ്. ഏതാണ്ട് 20 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് അമാന്‍ഡയുടെ കുടുംബ ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഒടുവില്‍ അവര്‍ സമ്മതിച്ചു.

43കാരിയായ അമാന്‍ഡ ബുഷെല്‍മാന്‍ തന്റെ അനുഭവം ടിക് ടോക് വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സാ അനുഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. ടിക് ടോകില്‍ 45 ലക്ഷത്തിലേറെ തവണ ഇവരുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ടിക് ടോക് വീഡിയോക്ക് താഴെ ഏതാണ്ട് 30,000 സ്ത്രീകളാണ് സമാനമായ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചതെന്നും ഇതു തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അമാന്‍ഡ പറയുന്നു.

English Summary: A woman in 'excruciating' pain believed she had appendicitis but 3 different doctors disagreed. Surgery revealed she had appendicitis