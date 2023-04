‘എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു’, മരണത്തിനു നിമിഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ആ യുവതികൾ സന്ദേശം നൽകി

ഇക്വഡോറില്‍ ബീച്ച് ട്രിപ്പിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതികളുടെ സംഘത്തിന്റെ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് പുറത്ത്. ഡെന്നിസെ റെയന (19), യുലിയാന മേഷ്യസ് (21), നയേലി ടാപ്പിയ (22) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ നാലിനു കാണാതായ ഇവരെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിലാണു കണ്ടെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ മരണത്തിനു നിമിഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ അയച്ച സന്ദേശങ്ങളാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്.



അപകടത്തിലേക്കു പോകുകയാണെന്ന സൂചന നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് അവർ അയച്ചത്. ‘എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.’– എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ സന്ദേശം. മേഷ്യസ് ഗായികയായിരുന്നു. ടാപ്പിയ വീട്ടമ്മയും റെയ്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിയുമാണ്. ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 5നാണ് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. പ്രദേശത്തു നിന്ന് ദുർഗന്ധമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവതികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ടാപ്പിയ തന്റെ സഹോദരിക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ‘ഇനിയൊരു സന്ദേശം അയയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്നു കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നത്.’ ഏപ്രിൽ 4ന് രാത്രി 11.10നായിരുന്നു സന്ദേശം. ഇവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിനു സമീപത്തു നിന്നാണ് യുവതി സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നത്. കാണാതാകുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപ് റിയാനയും തന്റെ സുഹൃത്തിനു സമാനമായ സന്ദേശം അയച്ചു. ‘എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ തോന്നുന്നതായി ഒരു തോന്നലുണ്ട്. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു.’–എന്നായിരുന്നു ആ സന്ദേശം. വായ മൂടിക്കെട്ടിയ രീതിയില്‍ കഴുത്തറുത്ത നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

