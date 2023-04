വാർധക്യ പെൻഷനു വേണ്ടി ഒടിഞ്ഞ കസേരയുമായി സ്ത്രീ നടന്നത് കിലോമീറ്ററുകളോളം; കരളലിയിച്ച് വിഡിയോ

വാർധക്യ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി കസേരയുമായി എഴുപതുവയസ്സുള്ള സ്ത്രീ നടന്നത് കിലോമീറ്ററുകളോളം. ഒഡിഷയില്‍ നിന്നാണ് കരളലിയിക്കുന്ന സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഒടിഞ്ഞ കസേരയുമായി റോഡിലൂടെ നഗ്നപാദയായി കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കുകയാണ് സൂര്യ ഹരിജൻ

ഏപ്രില്‍ 17-ന് ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎന്‍ഐയിലൂടെയാണ് പുറംലോകം കണ്ടത്. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ബാങ്കിലെത്തിയെങ്കിലും വയോധികയ്ക്ക് പണം ലഭിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു. അവരുടെ വിലരടയാളം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ബാങ്ക് നല്‍കിയ വിശദീകരണം. വിരലുകള്‍ക്ക് പൊട്ടലുണ്ടെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു. 3000 രൂപ നേരിട്ട് നല്‍കിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വയോധികയുടെ മൂത്ത മകന്‍ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് ജോലിചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തമായി ഭുമിയില്ലാത്ത ഇവർ കന്നുകാലികളെ വളർത്തി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ഇളയ മകനോടൊപ്പം കുടിലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

English Summary: 70-Year-Old Forced To Walk Barefoot To Collect Pension From Bank