പത്തുവർഷം മുൻപ് പെൺകുട്ടി കടലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച സന്ദേശം മറ്റൊരു തീരത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തി!

സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനായി പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ പല മാർഗങ്ങളും മനുഷ്യൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ എത്തിയതോടെ അത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി. എന്നാൽ ഫോണിനു മുൻപ് കത്തുകളിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റിന്റീസ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് കുപ്പിയിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സന്ദേശം അമേരിക്കൻ തീരത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെതാണ് സന്ദേശമെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി.

എട്ടാം വയസ്സിൽ പെൺകുട്ടി എഴുതിയ സന്ദേശമാണ് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലാക്കിയാണ് കടലിൽ സന്ദേശം ഉപേക്ഷിച്ചത്. പത്തുവർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കുപ്പി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുപ്പിക്കുള്ളിലെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘എന്റെ പേര് ഇനസ്. എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുണ്ട്. ഈ കുപ്പി ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ലതു സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.’

'Good Will Nurdle Hunting' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കുറിപ്പ് ഒരു സ്ത്രീ വായിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ എത്തിയത്. ഇതെഴുതിയ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതായും അവർ പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് ഇനസ് സെപ്കാനയെ കണ്ടെത്തിയത്. കുപ്പിയിൽ എന്നെങ്കിലും സന്ദേശമെഴുതിയിരുന്നോ എന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. 18 വയസ്സാണ് ഇപ്പോൾ അവളുടെ പ്രായമെന്നും ഗുഡ്‌ വിൽ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

'ഹലോ, അത് ഞാനാണ്. നിങ്ങളുടെ പേജിലെ വിഡിയോ കണ്ടു, അത് എന്‍റെ അമ്മയുടെ ഇമെയിൽ വിലാസമാണ്. കൃത്യം 10 ​വർഷം മുമ്പ് വിക്ടോറിയയിലെ പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്‍റെ തീരത്ത് നിന്നാണ് ഞാനും എന്‍റെ സഹോദരങ്ങളും ആ കുപ്പി അയച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേശത്തോടൊപ്പം ഒരു മില്യൺ പൗണ്ട് അയയ്‌ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്, ഇത് എനിക്കും എന്‍റെ കുടുംബത്തിനും ഒരുപാട് ഓർമകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. എട്ടാം വയസ്സിലേതാണെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദപരമായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നില്ല അത്.’– പെൺകുട്ടി ഗുഡ്‌വില്ലിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Woman finds message in a bottle that was written 10 years ago