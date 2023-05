ട്രെയിനാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം; കംപാർട്മെന്റ് കീഴടക്കി പെൺകുട്ടികളുടെ നൃത്തം

ട്രെയിനിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഡാൻസ് വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഡിയോയുമായി എത്തുകയാണ് ഏതാനും പെൺകുട്ടികൾ. വൈദേഹി എന്ന ട്വിറ്റർ യൂസർ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ വൈറലായി.

മകന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്ത് അച്ഛൻ; വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിൽ!

ഒരു ട്രൻഡിങ് ഗാനത്തിനു ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ് യുവതികൾ. ട്രെയിനിലെ ബർത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു യുവതിയിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരു കംപാർട്മെന്റിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ‘ഇവർ കാരണം എനിക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

ട്വിറ്ററിലെത്തി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ വിഡിയോ വൈറലായി. പെൺകുട്ടികളെ പ്രകീർത്തിച്ചും വിമർശിച്ചും നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ‘ആദ്യം മെട്രോ, ഇപ്പോൾ ഇത്. ട്രെയിനാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തോന്നുന്നു.’– എന്നായിരുന്നു വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് മറ്റുയാത്രക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന രീതിയിലുമുള്ള കമന്റുകൾ എത്തി.

English Summary: Group of girls dance in train to make reel in now-viral video.