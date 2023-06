' കൊറിയൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാരി മകൾ '; താജ്മഹലിനു മുന്നിലെ കൊറിയൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ വൈറൽ

സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ ജിവോൻ എന്ന കൊറിയന്‍ പെൺകുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായി. താജ്മഹലിനു മുന്നിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം പെൺകുട്ടി കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചത്. പിങ്ക് കളർ ചുരിദാർ അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെ ' കൊറിയൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇന്ത്യൻ മകൾ ' എന്നാണ് ജീവോൻ കുറിച്ചത്.



സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്ഥിരമായി ഇന്ത്യയിലെ തന്റെ ജീവിതവും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്ന, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒന്നരലക്ഷത്തോളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ് ജിവോൻ. കൊറിയക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താജ്മഹൽ കാണിച്ചുകൊടുത്തെന്നും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്നും ഫോട്ടോയോടൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പിൽ ജിവോൻ എഴുതി. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടും നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യക്കാരി തന്നെയെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞതായും പങ്കുവെച്ചു. ഭംഗിയുള്ള താജ്മഹലിനു മുന്നിൽ ഭംഗിയുള്ള പിങ്ക് കുർത്തി, നന്നായിട്ടില്ലേ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ കുറിപ്പിൽ എഴുതുകയും ചെയ്തു.

ഫോട്ടോയ്ക്കു താഴെ താജ്മഹലിനെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളും കമന്റ്ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പലരും.ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്താൻ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള ഇടങ്ങൾ കാണാമെന്ന സജഷനുകളും നിരവധി.

