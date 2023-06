'പ്രിയപ്പെട്ട നൈറ്റി, എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനു നന്ദി' ; ചിരിപ്പിക്കും ഈ വൈറൽ വിഡിയോ

കേരളീയ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നൈറ്റി അഥവാ നമ്മുടെ മാക്സി. കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നൈറ്റി തന്നെയാണ്. പ്രായ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ ആരാധകരുമേറെ. അങ്ങനെ നൈറ്റിയെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറല്‍.



ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നിൽ ഒരു നൈറ്റിയുണ്ട് എന്നാണ് വിഡിയോയിൽ യുവതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 'എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നൈറ്റി, നിന്നെയെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നും എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് നന്ദി '. ഈ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യുവതി നൈറ്റിയെപ്പറ്റി വിഡിയോ ഇട്ടത്.

ചൂട് പാത്രം പിടിക്കാനും പാത്രം തുടയ്ക്കാനും കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം തുടയ്ക്കാനും വരെ യുവതി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നൈറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. കണ്ടു പരിചയമുള്ള കാഴ്ചയായത് കൊണ്ട് പലർക്കും ചിരിപൊട്ടുമെന്ന് സംശയമില്ല. അതിഥി റാവത് എന്ന യുവതിയാണ് ഏറെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ഒരു അമ്മയുടെയും സ്ത്രീയുടെയും ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിഥി തന്റെ പേജിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്

വൃത്തിയുള്ള എല്ലാ വീടുകൾക്കും പിന്നില്‍ ഒരു നൈറ്റി ഉണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയുടെ നാഷനൽ ഡ്രസ് ആണ് നൈറ്റി എന്നുമൊക്കെയാണ് കമന്റുകൾ പറയുന്നത്. വിഡിയോയെക്കാൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന കമ്ന്റ് സെക്‌ഷനാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. രണ്ട് മില്യൻ ആളുകളാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്.

