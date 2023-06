ടീഷർട്ടിലും കയ്യിലെ ടാറ്റുവിലും തന്റെ മുഖം, ആരാധകന്റെ സ്നേഹം കണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് തമന്ന

താരങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും ആരാധനയും പലവിധമാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രകടിപ്പിക്കുക. നായകന്മാരോടുള്ള അതിരുകടന്ന ഇഷ്ടമാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തമന്നയോടുള്ള തന്റെ ആരാധന ഈ ഫാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കയ്യിൽ ഇഷ്ടതാരത്തിന്റെ മുഖം ടാറ്റു ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്.



മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുകയായിരുന്ന തമന്നയുടെ അരികിലേക്കാണ് ഈ ആരാധകൻ എത്തുന്നത്. കയ്യിൽ തമന്നയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പൂക്കളുമായെത്തിയ വ്യക്തി തന്റെ കയ്യിലെ ടാറ്റു കാണിച്ചു. തമന്നയുടെ മുഖവും ഒപ്പം ലവ് യു തമന്ന എന്നുമാണ് പച്ചകുത്തിയിരുന്നത്. ടീഷർട്ടിൽ തമന്നയുടെ ഫോട്ടോയും പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തമന്നയെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ കാല് തൊട്ടു വന്ദിച്ച ആരാധകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത്. തമന്നയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ കണ്ട് നടി വികാരാധീതയായി. പല തവണ ആ വ്യക്തിയോട് തമന്ന നന്ദി പറഞ്ഞു. തന്നോടുളള സ്നേഹം കണ്ട് അമ്പരന്ന തമന്ന തിരികെ കാറില്‍ കയറുവോളം ഫാനിനോട് സംസാരിക്കുകയും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു സ്ത്രീയെന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും വേണ്ട അംഗീകാരങ്ങളോ പരിഗണനയോ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നവർ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് തമന്നയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ അംഗീകാരമാണെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഇത്രയും സ്നേഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭാഗ്യം വേണമെന്നാണ് കമന്റുകൾ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധമായ ആരാധനയും സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് മറ്റു കമന്റുകള്‍.

