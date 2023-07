പെൺകരുത്തിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത ശബ്ദത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ: ഇന്ന് ലോക മലാല ദിനം

ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു പേന.്ക്കും ഒരു പുസ്തകത്തിനും ലോകത്തെ മാറ്റാനാകും, ഈ വാക്കുകൾ മതി മലാല (Malala Yousafzai) എന്ന പെൺകുട്ടിയെ എന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ, ധീരതയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ മലാല യൂസഫ്‌സായിയുടെ ജന്മദിനമാണിന്ന്. പെൺകരുത്തിന്റെ പര്യായമായി ലോകം വാഴ്ത്തുന്ന മലാല യൂസഫ്സായ് ലോകത്തെ അനേകായിരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നും ധൈര്യം പകരുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകം കൂടിയാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ തന്റെയും സഹജീവികളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തിയ മലാലയുടെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ 12 ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മലാല ദിനമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 2013 മുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഈ ദിവസം മലാല ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന അവകാശത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുന്നവൾ

ഒരുകാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാനി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അനുഭവിച്ചിരുന്ന അവകാശമില്ലായ്മയെ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ച ധീരയാണ് മലാല. പാക്കിസ്ഥാനിലെ സ്വാത് താഴ്‍‍‍വരയിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടെ താലിബാന്‍ ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റ മലാലയെ 2014-ല്‍ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ സമ്മാനം നൽകി ലോകം ആദരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ സ്വാത് ജില്ലയിലെ മങ്കോരയിൽ, സിയാവുദീൻ യൂസഫ്സായിയുടെ മകളായി 1997 ജൂലൈ 12 നാണ് മലാലയുടെ ജനനം. പിതാവ് സിയാവുദീൻ യൂസഫ്സായ് സ്കൂൾ ഉടമയായിരുന്നു. 2007ൽ സ്വാത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ആ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാവാൻ തുടങ്ങി. ടെലിവിഷനും സംഗീതവും പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മുതൽ സ്ത്രീകൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നതിൽ വരെ താലിബാൻ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ മലാലയെ പ്രാപ്തയാക്കിയത് അവരുടെ പിതാവായിരുന്നു. മലാലയെ വിദ്യഭ്യാസ അവകാശ പ്രവർത്തകയാക്കിയതും പിതാവ് സിയാവുദീൻ ആയിരുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നതുപോലും അതിഭീകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രസ് ക്ലബിലെത്തി താലിബാനെതിരെ മലാല ശബ്ദമുയർത്തിയത്.

വെടിയുണ്ടകൾക്കു പോലും തോൽപിക്കാനാവാത്ത ശബ്ദം

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതു നിരോധിച്ച താലിബാനോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റേയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും പേരിലാണ് മലാല അറിയപ്പെടുന്നത്. 2009 ല്‍ പതിനൊന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ ബിബിസിക്കു വേണ്ടി എഴുതാന്‍ തുടങ്ങിയ ബ്ലോഗാണ് മലാലയെ ആദ്യം ലോകശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവന്നത്. 2012 ൽ മലാലക്കു നേരെ താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾ വെടിയുതിർത്തു. വധശ്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത താലിബാന്‍ വക്താവ്, മലാലയെ ‘അശ്ലീലതയുടെ എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട പുതിയൊരു അധ്യായം’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചു.പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആ പെൺകുട്ടിയെ തടയാൻ ആർക്കുമായില്ല. അവളുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കാം, പക്ഷേ എതിർപ്പുക്കൾക്കെതിരെ അവളുയർത്തുന്ന ശബ്ദത്തെ തടുക്കാൻ ഇന്നും ആർക്കുമാകുന്നുമില്ല. താലിബാന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിടത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവിലേക്കുള്ള മലാല യൂസഫ്‌സായിയുടെ യാത്ര അവളുടെ അജയ്യമായ ധൈര്യത്തിന്റെയും പ്രതിബദ്ധതയുടെയും തെളിവാകുന്നു. ലോകത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളേയും വിദ്യലയത്തിലെത്തിക്കാനുളള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടീയുടെ മുദ്രാവാക്യം 'ഞാൻ മലാല' എന്നാണ്. ഓക്‌സ്‌ഫഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽനിന്ന് തത്ത്വശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മലാല ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ അടിയുറച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരുന്ന മലാലയുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനും വളരാനും കഴിയുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്.



