ചെരുപ്പ് ആയുധമായി, ലേഡീസ് കംപാർട്മെന്റിൽ സ്ത്രീകളുടെ പൊരിഞ്ഞ തല്ല്; വിഡിയോ വൈറൽ

അടിയുടെ പൊടിപൂരമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇതാണ്. കയ്യും കാലും കൊണ്ടു മാത്രമല്ല ചെരുപ്പൂരിയും സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം തല്ലുന്നുണ്ട്. ഇടയിൽ പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ. സംശയിക്കണ്ട, അവർക്കും കിട്ടി നല്ല ഉഗ്രൻ തല്ല്.



കൊൽക്കത്ത ലോക്കൽ ട്രെയിനിലാണ് കണ്ടാൽ അമ്പരക്കുന്ന തരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ വഴക്ക് നടന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് കാരണമെന്നു വ്യക്തമല്ല. കൂട്ടത്തല്ലിനിടയിലാണ് ആരോ വിഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തല്ല് കാണുകയെന്നല്ലാതെ കാര്യമെന്തന്നറിയാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എന്ത് വൃത്തികേടാണ് ഈ സ്ത്രീ കാണിക്കുന്നതെന്നും, തല്ലരുതെന്നുമൊക്കെ വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. പരസ്പരം നിലവിളിക്കുന്നതും ചീത്ത വിളിക്കുന്നതുമെല്ലാം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. തമ്മിൽ തല്ലുന്നവരെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പലരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർക്കും അടി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. കൊൽക്കത്ത ലോക്കല്‍ ട്രയിനിലെ ലേഡീസ് കംപാർട്മെന്റിലാണ് കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്ന കയ്യാങ്കളി നടന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒരു ആൺ കുട്ടിയും നിൽക്കുന്നതു കാണാം.

Read also: ബൈക്കിൽ എഴുന്നേറ്റുനിന്നും ചാടിയും പെൺകുട്ടിയുടെ അഭ്യാസം; റോഡിലെ ഈ പ്രകടനം അപകടമെന്നു സോഷ്യൽമീഡിയ



കാരണമെറിയില്ലെങ്കിലും ട്രെയിനിനുള്ളിലെ ഗുസ്തിയെന്നും, ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഫൈറ്റ് ആയിപ്പോയെന്നുമൊക്കെയാണ് കമന്റുകൾ.

Content Summary: Women in Ladies Compartment got into fight with each other