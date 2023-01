12 വർഷത്തെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പ്രണയം; ഇന്ത്യക്കാരനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സ്വീഡനിൽ നിന്ന് പറന്നെത്തി യുവതി

പ്രണയത്തിന് കണ്ണും മൂക്കുമില്ല അതുപോലെ അതിരുകളുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് സ്വീഡിഷ്‌കാരിയായ ക്രിസ്റ്റന്‍ ലൈബേര്‍ടും ഉത്തര്‍പ്രദേശുകാരനായ പവന്‍ കുമാറും. പവന്‍ കുമാറിനായി ആറായിരം കിലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടിയാണ് ക്രിസ്റ്റന്‍ എത്തിയത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട ഇരുവരുടെയും പ്രണയബന്ധം വിവാഹത്തിലെത്തിയതിന്റെ അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ് ക്രിസ്റ്റനും പവന്‍ കുമാറും.

2012ലാണ് പവനും ക്രിസ്റ്റനും പരിചയത്തിലാവുന്നത്. ഫെയ്സ്സ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടത്. പത്തുവര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട ബന്ധം പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്കു വഴിമാറുകയായിരുന്നു. പവന്റെ വീട്ടുകാര്‍ക്ക് ഇരുവരുടേയും ബന്ധത്തില്‍ എതിര്‍പ്പില്ലെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോള്‍ പ്രണയം വിവാഹത്തിലെത്തി.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഒരു സ്‌കൂളില്‍ വച്ചാണ് വിവാഹം നടന്നത്. ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരമായിരുന്നു വിവാഹം. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകരുമടക്കം നിരവധിപേര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യന്‍ വിവാഹവസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ച് ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞാണ് ക്രിസ്റ്റന്‍ കല്യാണമണ്ഡപത്തിലെത്തിയത്.

വിവാഹത്തില്‍ താന്‍ അതീവ സന്തുഷ്ടയാണെന്നും ഇന്ത്യ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്നും ക്രിസ്റ്റന്‍ പറഞ്ഞു. താന്‍ നേരത്തെ ഇന്ത്യയില്‍ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു. പവന്‍ കുമാറിന്റെ അച്ഛന്‍ ഗീതം സിംഗും അതിരുകളില്ലാത്ത ഇവരുടെ സ്‌നേഹബന്ധത്തിന് പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ഡെറാഡൂണ്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ബിടെക് ബിരുദം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് പവന്‍ കുമാര്‍. ഇപ്പോള്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

