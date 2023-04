ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ ബുലെയാ വേർഷൻ: തകർപ്പൻ പാരഡിയുമായി യുവതി

വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. തിരക്കുള്ള ജീവിതവും ഇടതടവില്ലാതെയുള്ള ജോലിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥമായി അൽപസമയം കണ്ടെത്താൻ പോലും പാടുപെടുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അധികവും. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാരഡി ഗാനമാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് പാരഡി ഗാനത്തിലൂടെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് പരുൽ മഹേശ്വരി എന്ന വനിത.

‘ഏ ദിൽ ഹേ മുഷ്‌കിൽ’ എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലെ ‘ബുലെയാ’ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ഈണത്തിലാണ് ഇവർ പാരഡി ഗാനം പാടുന്നത്. ജോലിക്കിടയിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നു തമാശ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പരുൽ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അക്കൗണ്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആനന്ദ് രൂപനാഗുഡി തന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ വിഡിയോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി എന്ന പക്ഷി ചിറകടിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ വഴി കണ്ടെത്താൻ ആവുന്നില്ലെന്നുമാണ് ഗാനത്തിന്റെ തുടക്കം.

മീറ്റിങ്ങുകളും ഫോൺവിളികളും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസവും നിരവധി പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സദാസമയവും ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാർക്കു നഷ്ടമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും പാട്ടിലൂടെ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവർ. കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹവും വാരാന്ത്യം സമാധാനത്തോടെ ചിലവിടുക എന്നതും എന്തിനേറെ സ്വന്തം വീടിന്റെ ഭിത്തി പോലും മറക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ടാർഗറ്റ്, ഓഫീസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ജീവിതം.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ബോസിന്റെ കണ്ണുരുട്ടലും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ ശ്വാസം വിടാൻ പോലും മറന്നു പോകുന്ന നിലയിലായെന്നും പാട്ടിലൂടെ പരുൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്ന വരികളാണ് ഇതെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുന്നു. എന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ലെന്നും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വരാറുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരും കുറവല്ല.

ഏതു ജോലിയും ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്താൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനാകും എന്നാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ വാദം. ഇങ്ങനെയൊരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എത്രയൊക്കെ ജോലി ചെയ്താലും അപ്രൈസൽ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് പണി വാങ്ങും എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

English Summary: Woman gives hilarious twist to Bulleya to talk about 'corporate life'