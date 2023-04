19–ാം വയസ്സിൽ മിലി ബോബിക്ക് വിവാഹനിശ്ചയം; അഭിനന്ദനവും വിമർശനവുമായി ആരാധകർ

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സ് താരം മിലി ബോബി ബ്രൗൺ 19–ാം വയസ്സിൽ ജേക്ക് ബോങ്ങിയോവിയുമായുള്ള തന്റെ പ്രണയബന്ധം സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെ തുറന്നു പറഞ്ഞത്. മിലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. കാമുകനൊപ്പമുള്ള ചിത്രവും മിലി പങ്കുവച്ചു. മിലിയുടെ വിവാഹ വാർത്ത തങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർത്തെന്നാണ് ചില ആരാധകർ പറയുന്നത്.

19–ാം വയസ്സിലെ വിവാഹ നിശ്ചയ വാർത്ത മിലി പങ്കുവച്ചതോടെ ആരാധകരുടെ ചർച്ച ട്വിറ്ററിൽ ട്രെന്റിങ്ങായി. താരത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചിലർ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ ഒരുവിഭാഗം വിമർശനവുമായി എത്തി. ‘she is 19’ എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് വാർത്ത എത്തിയത്. മിലിയുടെ വിവാഹനിശ്ചയ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രസകരമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി.

‘19–ാം വയസ്സിൽ അവൾ വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഇപ്പോഴും സിംഗിളായ ഞാൻ.’ എന്നായിരുന്നു ഒരാള്‍ കമന്റ്ചെയ്തത്. ‘അവൾക്കു 19, വിവാഹനിശചയം കഴിഞ്ഞു. 23 വയസ്സുള്ള എന്റെ അവസ്ഥ’– എന്ന രീതിയിലും കമന്റുകൾ എത്തി. ‘19–ാം വയസ്സിൽ അവളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. അതേപ്രായത്തിൽ പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് ഞാൻ വസ്ത്രം അലക്കുകയാണ്.’ ‘19–ാം വയസ്സിൽ അവളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. 22–ാം വയസ്സിൽ 6 മണിക്കു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാൻ എന്റെ അമ്മ അനുവദിക്കുന്നില്ല.’– എന്നും കമന്റുകൾ എത്തി.

English Summary: ‘I’m 25 and still crying’: Twitter flooded with hilarious memes as Millie Bobby Brown gets engaged