യാത്രക്കാരെ ചീത്ത വിളിച്ച് എയർ ഹോസ്റ്റസ്; ഭക്ഷണാവശിഷ്ടം വൃത്തിയാക്കാതെ വിമാനം പുറപ്പെടില്ല!

ഭക്ഷണാവശിഷ്ടം വൃത്തിയാക്കാതെ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യില്ലെന്ന് എയർഹോസ്റ്റസ്. അറ്റ്ലാൻഡയിൽ നിന്ന് ടെക്സാസിലേക്കുള്ള സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വിമാനമാണ് എയർ ഹോസ്റ്റസിന്റെ പിടിവാശി കാരണം മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയത്. ജെന്നിഫർ ഷേപ്പർ എന്ന യുവതി വിമാനത്തിലെ ചിത്രങ്ങളും കുറിപ്പും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.

‘എന്റെ യാത്രയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തമാശയുണ്ടായി. അൽപസമയം മുൻപ് എത്തിയ വിമാനത്തിൽ ആരോ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടം കളഞ്ഞു. ഇതുകണ്ട എയർഹോസ്റ്റസ് ആരാണ് ഇതു ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ച് അലറി. ഉപേക്ഷിച്ചവർ തന്നെ വൃത്തിയാക്കാതെ വിമാനം പുറപ്പെടില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ജെന്നിഫർ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

എന്നാൽ യാത്രക്കാർ ആരും തന്നെ വൃത്തിയാക്കാനായി മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതോടെ എയർഹോസ്റ്റസ് തന്നെ ഇത് വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാരെ വഴക്കു പറഞ്ഞാണ് അവർ അത് വൃത്തിയാക്കിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ യാത്രക്കാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരും മനുഷ്യരാണ്. അവരെ പരിഗണിക്കണം എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റിനു താഴെ വന്ന് ഭൂരിഭാഗം കമന്റുകളും. എന്നാൽ വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നതായി ചില യാത്രക്കാരും കമന്റ് ചെയ്തു.

