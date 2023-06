തൊഴിലിടങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഐടി മേഖലയിൽ ലിംഗ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സാങ്കേതിക രംഗത്ത് സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുന്നതിനും ജോലിയിലുള്ളവരെ നിലനിർത്തുന്നതിനും പല ശക്തമായ തടസങ്ങളുമുണ്ട്. പലയിടത്തും പുരുഷ മേധാവിത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. മാക്കിൻസി ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 2019-ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, എല്ലാ ജോലിമേഖലകളിലും ഓട്ടമേഷൻ പുരോഗതി കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.



സാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്ത് വനിതാജീവനക്കാരെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ പലതാണ്. പരിമിതമായ വളർച്ചാ അവസരങ്ങൾ, മോശം ഡിഇ ആൻഡ് ഐ (ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ) നയങ്ങൾ, സ്ത്രീ സൗഹൃദ നയങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം അടുത്തകാലത്തായി സ്ത്രീ സൗഹൃദ നയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും കാണാം. ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്ന ആശയത്തോട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നു. ഈ സമീപനം തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ’451 റിസേർച്ച്’ എന്ന ടെക്നോളജി റിസേർച്ച് സൊല്യൂഷന്റെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഐടി രംഗത്ത് 34 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്.

സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

മാക്കിൻസി ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സാങ്കേതികവിദ്യാ മേഖലയിൽ നിരവധി തടസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ കരിയറിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശത്തിന്റെ അഭാവം

ശരിയായ മാർഗനിർദേശം ഒരാളുടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് ഉയർത്താൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്ത് 40 ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്കും വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആളില്ലെന്നതാണ്. ഈ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ ആദർശമാതൃകകളുടെ കുറവും അതിനെ ബാധിക്കുന്നു.

ലിംഗ പക്ഷപാതം

ഐടി മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരങ്ങളും വളർച്ചയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട്, പരിമിതമായ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, വ്യക്തിഗതമോ പ്രഫഷനലോ ആയ പിന്തുണയില്ലാതെ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയെല്ലാം വനിതാ ജീവനക്കാർ‌ക്കു വെല്ലുവിളിയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് മികവു തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന ചിലയാളുകളുടെ ചിന്താഗതിയും പ്രധാനമാണ്. ഇത്തരം ചിന്തയും സ്ത്രീകളുടെ കരിയറിൽ വലിയ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

വേതന നിരക്കിലെ അസമത്വം

ടെക് രംഗത്ത് സമാന കഴിവുകളുള്ള പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേതനമാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരേ ജോലിക്കായി സ്ഥാപനങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളേക്കാൾ 61 ശതമാനം വരെ അധിക വേതനത്തിന് പുരുഷന്മാർ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മുൻവിധി വ്യവസായത്തിൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കാലക്രമേണ ആശയത്തിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിവുകളും അനുഭവപരിചയവും അനുസരിച്ച് ശമ്പളം ന്യായമായ രീതിയിൽ അസമത്വമില്ലാതെ എത്താൻ വഴിയൊരുക്കും.

സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്തെ ലിംഗ അസമത്വം

എൻജിനീയറിങ്ങും സാങ്കേതികവിദ്യയും വളരെക്കാലമായി പുരുഷന്മാരുടെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നത് പരസ്യമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ യുവത ഇത്തരം മാതൃകകളെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നതിൽ സംശയമില്ല. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എൻജിനീയറിങ്, മാതമാറ്റിക്സ് (എസ്ടിഇഎം) എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ലിംഗ തുല്യതയുണ്ടെന്ന് 451 റിസേർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഐടി രംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ 51 ശതമാനം സ്ത്രീകളും തുടക്കകാരാണ്. മാനേജർ തസ്തികകളിൽ ഏകദേശം 25 ശതമാനവും സി-സ്യൂട്ട് അഥവ ചീഫ് റോളുകളിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയുമാണ് സ്ത്രീകൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിടവ് നികത്തുന്നതിനും ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാവർക്കും നിഷ്പക്ഷമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സി-സ്യൂട്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക്

ടെക്നിക്കൽ റോളുകളായ എഐ എൻജിനീയർ, എംഎൽ എൻജിനീയർ, ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം വ്യക്തമായിരുന്നു. എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ, സ്ത്രീകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ, പല കമ്പനികളും സ്ത്രീകളെ അവരുടെ നൂതന ചിന്തകളിലൂടെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ ആശയദാതാക്കളായും കാണുന്നു. കൂടുതൽ ലിംഗ-വൈവിധ്യമുള്ള കമ്പനികളുമായുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലിംഗ-വൈവിധ്യമുള്ള കമ്പനികളെ മറികടക്കാൻ 48 ശതമാനം അധിക സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മക്കിൻസിയുടെ മറ്റൊരു പഠന കണ്ടെത്തലും പറയുന്നു. ടീം രൂപീകരണം, സഹകരണം, മൾട്ടി ടാസ്‌കിങ്, അച്ചടക്കം എന്നിവ സ്ത്രീകളെ മികച്ച ലീഡർമാരാക്കുന്നു. അതേസമയം, നിലവിലുള്ള വിടവ് ഏറ്റെടുക്കാനും നികത്താനും പുതിയ തലമുറയിലെ യുവതികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, എൻജിനീയറിങ്, മാതമാറ്റിക്സ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ സ്ത്രീ മാതൃകകൾ ആവശ്യമാണ്.

സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെ വളർച്ചാസാധ്യതകൾ

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവസരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും പ്രേരണയും സഹായവുമായി. മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ഭേദഗതി നിയമം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും ഓഫിസ് സ്പെയ്സിൽത്തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക കിൻഡർഗാർട്ടൻ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അടക്കമുള്ള തൊഴിൽ സാഹചര്യ നയങ്ങൾ, വിവേചനരഹിതമായ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അതുവഴി വിടവ് നികത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ വികസനവും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ, എക്സ്റ്റേൺഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ ജോലിയോ കാരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയും കരിയറിൽ മുന്നേറാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരവധി പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലടക്കം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇതുവഴി സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ടെക്നോളജി മേഖലയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാനും മാനേജ്‌മെന്റ് തലത്തിൽ ഉചിതമായ പ്രാതിനിധ്യം നേടാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ക്രമേണ അതും സാധ്യമാകും. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ടെക് കോൺഫറൻസുകളും ഉച്ചകോടികളും നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിരവധി ആഗോള കമ്യൂണിറ്റികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മറികടക്കാൻ നിരവധി സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, ഐടി വ്യവസായം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട മേഖലയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് തുല്യ അവസരങ്ങൾ, ജോലിയിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ നയങ്ങളുടെ വികസനവും നടപ്പാക്കലും തുടങ്ങിയ ചില ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. കരിയർ ബ്രേക്കുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെ വീണ്ടും ജോലി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഈ സ്വീകാര്യത സ്ത്രീകളെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രാതിനിധ്യം കുറവാണെന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്: സിന്ധു രാമചന്ദ്രൻ, ഡയറക്ടർ - ടെക്നോളജി, ലീഡർ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്), ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ, ലെസ്ലി പീറ്റർ, ഡെലിവറി ഹെഡ് (ഓട്ടമോട്ടീവ്), ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ

(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം)

