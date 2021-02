വിവാഹ യോഗം എപ്പോൾ ? എങ്ങനെ?

എപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കും എന്ന് ഏത് രക്ഷിതാവും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വിവാഹ പ്രായം ആയവരുടെ കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടോ?

ജാതകത്തിൽ ഏഴാം ഭാവാധിപന്റെ ദശാപഹാരങ്ങൾ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ കാലവും ഏഴിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സമയവും വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമാണ്.

ചാരവശാൽ വ്യാഴം ഏഴിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലവും വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യം ആണ്. ചില ജാതകത്തിൽ വിവാഹ പ്രായം ആകുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പ് നല്ല സമയം കഴിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ വൈകി ആകും അനുകൂലമായ സമയം വരുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജാതകം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹദോഷ പരിഹാരവും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആവശ്യം വേണ്ട പരിഹാരവും ചെയ്താൽ വിവാഹ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു മതി , ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മതി കല്ല്യാണം എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. നല്ല ആലോചനകൾ ആണെങ്കിൽ നിശ്ചയം നടത്തി വയ്ക്കുക.

മോതിരം മാറ്റം ചടങ്ങ് , റജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയവ നല്ല സമയത്ത് നടത്തുക. ചടങ്ങുകൾ സൗകര്യം പോലെ ആകാം. വിവാഹം വേഗം നടക്കാൻ ജാതകം അനുസരിച്ച് രത്നം ധരിക്കുകയും ആകാം. ഗുരു ശുക്ര പ്രസ്പരദൃഷ്ടി ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏഴിൽ ചൊവ്വ,രാഹു, കേതു തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന വർക്കും കൃത്യമായ പരിഹാരം ചെയ്താൽ വിവാഹം നടക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഒരു നേർച്ച മുടങ്ങി കിടക്കുന്നതും ആകാം തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ

ചിലപ്പോൾ പല പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും.

ലേഖകൻ

Dr. P. B. Rajesh

English Summary : When We get Married Astrology