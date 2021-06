ചാരവശാൽ ശനി ഈ കൂറുകാർക്ക് ദോഷപ്രദം

ശനി അനുകൂലമല്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിൽക്കുന്നതിനെയാണു കണ്ടകശ്ശനി, അഷ്ടമശ്ശനി, ഏഴരശ്ശനി എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് . ഇപ്പോൾ കണ്ടകശ്ശനി, അഷ്ടമശ്ശനി, ഏഴരശ്ശനി എന്നിവ ബാധിക്കുന്ന കൂറുകാർ ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം.

മേടം, കർക്കടകം, തുലാം, മകരം എന്നീ കൂറുകാർക്ക്- കണ്ടകശനി ദോഷകാലം.

ഇതിൽ മകരക്കൂറുകാർക്കു ജന്മശനി- ഏഴരശനി ദോഷകാലങ്ങൾ കൂടിയാണ്.



മിഥുനക്കൂറുകാർക്ക് അഷ്ടമശനി ദോഷകാലം.





ധനു, കുംഭം കൂറുകാർക്ക് ഏഴരശനി കാലം.





ഇടവം, ചിങ്ങം, കന്നി, വൃശ്ചികം, മീനം എന്നീ കൂറുകാർക്ക് ശനിദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം.



English Summary : Effect of Shani in each Kooru