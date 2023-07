ഭാഗ്യം തേടിയെത്തും; ആഭരണങ്ങളും നാണയങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ?

സ്വപ്നം കണ്ടാൽ പണം കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നാം. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പണം വരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. അത്തരം സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നിശ്ചയമായും മടിപിടിച്ച് ഇരിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. തലേ ദിവസം ഒരു കച്ചവടവും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് നല്ല ബിസിനസ് ലഭിക്കും. ധാരാളം മീനുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഓടി നടക്കുന്നത് കാണുന്നത് പണം വരുന്ന സൂചനയാണ്. മീൻ പിടിച്ചു എന്ന് കണ്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ധാരാളം ധനം സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് നല്ലതല്ല. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാനായി മനസ് നടത്തുന്ന ഒരു വിദ്യയാണത്.

സ്വർണ്ണം സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് മറ്റൊരു തലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നോ നിങ്ങളുമായുളള ഒരാളുടെ സൗഹൃദത്തിന് വേറൊരു തലമാണുള്ളതെന്നോ കരുതാം. ധാന്യങ്ങൾ വിജയത്തിന്റെയും വലിയ വിളവെടുപ്പ് ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. നാണയങ്ങൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ആണത്. ആനയെ കാണുന്നത് ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും നൽകും. ആമയെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കിയാൽ വിജമുണ്ടാകും എന്നാണ് സൂചന. നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

പല സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് വ്യക്തികളും സാഹചര്യവുമൊക്കെ അനുസരിച്ച്മാറും. എല്ലാ സ്വപ്നവും സത്യമായി തീരണമെന്നില്ല എന്നാൽ ചിലത് സത്യമായി തീരും. ബലൂൺ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നല്ല വർണവും തിളക്കവുമുള്ള ബലൂൺ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഉയർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരു ബാറിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു, പുതിയ സൗഹൃദം കാംക്ഷിക്കുന്നു, അഥവാ പതിവ് ജോലികളിൽ നിന്നും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ധാരാളം മുട്ടകൾ ഉള്ള കിളിക്കൂട് കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ഭാഗ്യവാനാക്കും. മുങ്ങിതാഴുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയെ ആണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ട്രോഫി കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ലക്ഷ്യത്തിനായി പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് സൂചന. ആനക്കൊമ്പ് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഐശ്വര്യവും വിജയവും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ കാട് ആണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രിതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാകാം. ഏണി കണ്ടാൽ പടിപടിയായി ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. ഇടിമിന്നൽ കണ്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ അവിചാരിതമായ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. സ്ഥലം മാറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു.

ലേഖകൻ

Dr. P. B. Rajesh

Rama Nivas

Poovathum parambil

Near ESI Dispensary

Eloor East

Udyogamandal.P.O,

Ernakulam 683501

email : rajeshastro1963@gmail.com

Phone : 9846033337, 0484 2546421

Content Summary: Which dreams mean money is coming to you?