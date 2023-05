ഈയാഴ്ച ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ , സൂര്യരാശി ഫലം.

Aries (ജന്മദിനം മാർച്ച് 22 മുതൽ ഏപ്രിൽ 20 വരെയുള്ളവർ): മുടങ്ങിപോയ ചില കാര്യങ്ങൾ പൂര്‍ത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും. പഠന പുരോഗതി നേടും. ആത്മ വി ശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. വീട് പണി പുരോഗമിക്കും. പങ്കാളിയുമായി അകൽച്ചയിലാകും. വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം.



Taurus(ജന്മദിനം ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ മേയ് 21 വരെയുള്ളവർ): പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് ഫലം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിനൊപ്പം യാത്ര നടത്തും. വരുമാനം മെച്ചമാകും. ബന്ധുക്കളുമായി ഒത്തു കൂടും. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ വർധിക്കും. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. കലാരംഗത്ത് ശോഭിക്കും.

Gemini (ജന്മദിനം മേയ് 22 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ളവർ): സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാകും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കും. ബിസിനസില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. പങ്കാളിയില്‍ നിന്നും നല്ല പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഉല്ലാസ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കും. പുതിയ പ്രണയബന്ധം ഉടലെടുക്കും. തർക്കങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ലഭിക്കും.

Cancer (ജന്മദിനം ജൂൺ 22 മുതൽ ജൂലൈ 23 വരെയുള്ളവർ): മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ജോലികള്‍ പൂർത്തിയാക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. എതിരാളികളുടെ നീക്കം കരുതി ഇരിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര നടത്തും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്സാഹം വർധിക്കും. വസ്തു ഇടപാടുകൾ നീണ്ടുപോകാൻ ഇടയുണ്ട്. ആധുനിക ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും.

Leo (ജന്മദിനം ജൂലൈ 24 മുതൽ ഓഗസ്‌റ്റ് 23 വരെയുള്ളവർ): പൊതുവെ ദൈവാനുകൂല്യമുള്ള സമയമാണ്. ആഡംബരങ്ങളോട് താൽപര്യം വർധിക്കും. എല്ലാ ജോലിയും ആഗ്രഹപ്രകാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉല്ലാസ യാത്രയിൽ പങ്ക് ചേരും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ് .സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാനില്ല. പഴയ വാഹനം മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങും.

Virgo (ജന്മദിനം ഓഗസ്‌റ്റ് 24 മുതൽ സെപ്‌റ്റംബർ 23 വരെയുള്ളവർ): മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം കണക്കിലെടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോവുക. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കാലം അനുകൂലമല്ല. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ വർധിക്കും. നിയമകാര്യങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര നേട്ടമുണ്ടാകില്ല. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്.

Libra(ജന്മദിനം സെപ്‌റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്‌ടോബർ 23 വരെയുള്ളവർ): അന്യനാട്ടിൽ നിന്നും മക്കൾ അവധിയിൽ വരും. ദൈവാധീനം ഉള്ള കാലമാണ്. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം വിട്ട് മാറും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം അത്ര ഗുണമല്ലെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മെച്ചമാകും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം തീരുമാനമാകും.

Scorpio (ജന്മദിനം ഒക്‌ടോബർ 24 മുതൽ നവംബർ 22 വരെയുള്ളവർ): പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു തീര്‍ക്കാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ഈശ്വരാധീനം കുറഞ്ഞ കാലമായതിനാൽ പ്രാർഥനകളും വഴിപാടുകളും മുടങ്ങാതെ നടത്തുക. വീട് വിട്ട് നിൽക്കേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

Sagittarius(ജന്മദിനം നവംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ളവർ): ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ വാരമാണിത്. അനാവശ്യ ടെൻഷനുകളും മനഃക്ലേശവും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് .പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. വരുമാനം തൃപ്തികരമാണ്. കമിതാക്കളുടെ വിവാഹം തീരുമാനമാകും.

Capricorn(ജന്മദിനം ഡിസംബർ 23 മുതൽ ജനുവരി 20 വരെയുള്ളവർ): ഈശ്വരാധീനം ഉള്ള സമയമാണ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. തീരുമാനിച്ചിരുന്ന യാത്ര നടക്കും. വരുമാനം മെച്ചപ്പെടും. ലേഖകന്മാർക്ക്പേരും പെരുമയും വർധിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനിക്കുക. പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും.

Aquarius (ജന്മദിനം ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 19 വരെയുള്ളവർ): കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. ധാരാളം യാത്രകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമായി തുടരും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് ലഭിക്കും. ഉപരിപഠത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും. സഹോദര സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം.പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും.

Pisces (ജന്മദിനം ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ളവർ): വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കും. പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച വാഹനം വാങ്ങും. സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. ഔദ്യോഗിക യാത്ര ഗുണകരമാകും. മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഉപരി പഠനത്തിന് ചേരും.

