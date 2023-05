ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ? കാണിപ്പയ്യൂർ

അശ്വതി: ബാഹ്യപ്രേരണകൾ ഉണ്ടായാലും വിദഗ്ധോപദേശം തേടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

ഭരണി: അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്താൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിക്കും. വ്യാപാരത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തയാറാകും.

കാർത്തിക: അവസ്ഥാ ഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന പുത്രന്റെ സമീപനത്തിൽ ആശങ്ക വർധിക്കും. വ്യാപാരവ്യവസായ മേഖലകളിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തികനേട്ടവും ഉണ്ടാകും.

രോഹിണി: മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാൻ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. ആധ്യാത്മിക-ആത്മീയ ചിന്തകളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും.

മകയിരം: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

തിരുവാതിര: കാലഹരണപ്പെട്ട ഭരണസംവിധാനം പുനരുദ്ധരിക്കും. ദൃഷ്ടിപഥത്തിലുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള ധാരണ ഉപേക്ഷിക്കണം. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

പുണർതം: സൗമ്യ സമീപനം എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപകരിക്കും. വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിച്ചു പുതിയ കർമപദ്ധതികളിൽ പണം മുടക്കും.

പൂയം: കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ചെലവിനങ്ങളിൽ വളരെ നിയന്ത്രണം വേണം. ശാസ്ത്രീയ, പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അന്തിമമായി വിജയിക്കും.

ആയില്യം: സംസർഗഗുണത്താൽ സദ്ചിന്തകൾ വർധിക്കും. ചുമതലകൾ വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ സമ്മാന പദ്ധതികളിൽ തുടങ്ങിയവയിൽ വിജയിക്കും.

മകം: സന്താനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും. ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് സർവാദരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും.

പൂരം: മകളുടെ ഉപരിപഠനാവശ്യത്തിനായി കടം വാങ്ങുവാനിടവരും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സമീപനം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. വാക്‌വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്.

ഉത്രം: ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മേലധികാരി അവധിയായതിനാൽ ചർച്ചകൾ നയിക്കുവാനിടവരും.

അത്തം: സൽക്കർമങ്ങൾക്കും ധർമ പ്രവൃത്തികൾക്കും സർവാത്മനാ സഹകരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ആത്മസംതൃപ്തി തോന്നും.

ചിത്തിര: ആജ്ഞാനുവർത്തികളുടെ ആശയം ദീർഘകാല സുരക്ഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതിനാൽ സർവാത്മനാ സ്വീകരിക്കും. വിശ്വസ്ത സേവനത്തിന് പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും.

ചോതി: ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തുതീർക്കും. പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുവാനിടവരും. പദ്ധതി സമർപ്പണത്തിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും.

വിശാഖം: മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം നല്ലതാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയവശം ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കും. പ്രവൃത്തിപഥങ്ങളിൽ ആത്മാർഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു വഴി സൽക്കീർത്തിയും സജ്ജനപ്രീതിയും വന്നുചേരും.

അനിഴം: ചുമതലാ ബോധമില്ലാത്ത ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു കർമോത്സുകരായവരെ നിയമിക്കും. സമന്വയ സമീപനം സർവർക്കും സ്വീകാര്യമാകും. മത്സരരംഗങ്ങളിൽ വിജയിക്കും.

തൃക്കേട്ട: പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആത്മപ്രചോദനമുണ്ടാകും. സ്വന്തം ആശയം പ്രവർത്തന തലത്തിൽ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്മാറും.

മൂലം: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിച്ചതിനാൽ ആത്മാർഥമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയാറാകും. അഭയം തേടിവരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകും.

പൂരാടം: ചുമതലകൾ വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ സമീപനം സർവാദരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. ചെലവിനങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.

ഉത്രാടം: സഹോദരസഹായം കുറയും. അദൃശ്യമായ കഴിവുകളാൽ ആശ്ചര്യമനുഭവപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സമാന ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: ആർജിച്ച വിജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്കു പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആത്മനിർവൃതിയുണ്ടാകും. നീതിയുക്തമായ സമീപനത്താൽ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

അവിട്ടം: സമർപ്പിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കും. കാർഷികമേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ചതയം: സുതാര്യതയുള്ള സമീപനത്താൽ അപകീർത്തികൾ ഒഴിഞ്ഞുപോകും. പുതിയ ആവിഷ്കരണശൈലിക്ക് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം വന്നുചേരും. നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

പൂരുരുട്ടാതി: തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള ഔചിത്യം സർവാദരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിലെ അനൈക്യതകളാൽ മാറിത്താമസിക്കും.

ഉത്തൃട്ടാതി: സമചിത്തതയോടു കൂടിയ സമീപനങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടുവാൻ ഉപകരിക്കും. ഗുരുനാഥന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാൻ തീരുമാനിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവൻ കഴിയും.

രേവതി: വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാനുള്ള ആശയം ഉപേക്ഷിക്കും. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

