അവതാരകയും നടിയുമായ പാർവതി കൃഷ്ണയും മകൻ അച്ചുവും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇഷ്ട താരങ്ങളാകളാണ്. അച്ചുവുമൊന്നിച്ചുള്ള നിരവധി വിഡിയോകളണ് പാർവതി തന്റെ സമൂഹമാധ്യമപേജിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ അച്ചുവിന്റേയും അമ്മയുടേയും ഒരു പുത്തൻ വിഷേശമാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മാലിക്ക് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തന്റെ മറ്റൊരു സിനിമ വരികയാണെന്നും അതിൽ അച്ചുവും തന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയാണ് താരം പങ്കുവച്ചത്.



‘അഭിനേത്രി, അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷം. മാലിക്കിന് ശേഷം താൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയിൽ അച്ചുക്കുട്ടനും അഭിനയിക്കുന്നു’ എന്നുമാണ് മകനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് പാർവതി കുറിച്ചത്. ഷൂട്ടിങിലുടനീളം സഹകരിച്ചതിന് അച്ചുവിന് അമ്മയുടെ വക പ്രത്യേകം നന്ദിയുമുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കും അച്ചുവിനും നിറയെ ആശംസകളുമായി ആരാധകരുമെത്തി. മുഹസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ബേസിൽ ജോസഫ് പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്ന ‘കഠിന കഠോരമീ അണ്ഡകടാഹം’ എന്ന സിനിമയിലാണ് അച്ചുവും അമ്മയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്.

