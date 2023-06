‘നച്ചുവിന്റെ ദിവസം’; കുട്ടിത്താരത്തിന് ആശംസകളുമായി വീട്ടിലെ താരങ്ങള്‍

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ താരകുടുംബത്തിൽ ഇന്നലെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ദ്രജിത്തിന്റേയും പൂർണിമയുടെയും ഇളയ മകൾ നക്ഷത്രയുടെ ജന്മ ദിനം. അച്ഛനും അമ്മയും കൊച്ചച്ഛനായ പൃഥ്വിരാജുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് താരപുത്രിയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി എത്തിയത്. ഈ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ അഭിനയത്തിലേക്ക് കടന്ന നച്ചു എന്നു വിളിക്കുന്ന നക്ഷത്ര വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ സമയം കൂടിയായതു കൊണ്ട് ഈ പിറന്നാൾ കുടുംബത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമാണ്.



''ഇന്ന് നച്ചുവിന്റെ ദിവസമാണ് ഗയ്‌സ് '' എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പൂർണിമ പങ്കുവെച്ച മകളുടെ കുട്ടിക്കാല വിഡിയോയുടെ താഴെ സുപ്രിയയും സംവൃതയും രമേഷ് പിഷാരടിയുമടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നിട്ടുണ്ട്. വായിൽ വിരലും വെച്ച് കിടക്കുന്ന കുസൃതി നിറഞ്ഞ നക്ഷത്രയുടെ വിഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ബാല്യകാല സ്‌മൃതികൾ ഉണർത്തും. നീലയും ചുവപ്പും ദാവണി ഉടുത്തു നിൽക്കുന്ന മകളുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ട് '' ഞങ്ങളുടെ ലിറ്റിൽ ബിഗ് സ്റ്റാറിന് ജന്മദിനാശംസകൾ'' എന്നാണ് പിതാവ് ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ കുറിപ്പ്. ''ഹാപ്പി ബർത്ഡേ നച്ചു'' എന്ന് പൃഥ്വിരാജും നക്ഷത്രയ്‌ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

മേഘ രാമസ്വാമി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ലാലന്നാസ് സോങ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ നക്ഷത്ര ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിനും അതിലെ അഭിനയത്തിന് നക്ഷത്രയ്ക്കും പല ഭാഗത്തു നിന്നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫിലിം ക്രിട്ടിക്‌സിന്റെ മികച്ച നടിയ്ക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശവും ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് നക്ഷത്രയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ സന്തോഷത്തിനൊപ്പമാണ് ഈ പിറന്നാൾ മധുരം കൂടി ചേരുന്നത്.

