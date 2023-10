വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ വിമാനം: കണ്ണീർമായാത്ത ഓർമകളിൽ സെപ്റ്റംബർ

Smoke pours from the twin towers of the World Trade Center after they were hit by two hijacked airliners in a terrorist attack September 11, 2001 in New York City.