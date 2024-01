വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-750th DRAW held on:- 01/01/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) WJ 265900 (IDUKKI)



Cons Prize-Rs :8000/- WA 265900 WB 265900WC 265900 WD 265900WE 265900 WF 265900 WG 265900WH 265900WK 265900WL 265900 WM 265900



2nd Prize Rs :500000/- 1) WM 364706 (ERNAKULAM)



3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 650017 (ALAPPUZHA) 2) WB 674517 (VAIKKOM) 3) WC 807570 (CHITTUR) 4) WD 381954 (KOLLAM) 5) WE 587655 (KOZHIKKODE) 6) WF 681676 (PUNALUR) 7) WG 549383 (KOLLAM) 8) WH 623633 (PALAKKAD) 9) WJ 196488 (THRISSUR) 10) WK 379804 (KASARAGOD) 11) WL 754793 (KOLLAM) 12) WM 198137 (THRISSUR)



FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0469 1510 1943 3061 3752 4577 5216 5240 6007 6068 7381 7694 8079 8301 9098 9663 9725 9772

5th Prize-Rs :2000/- 0011 0194 3179 3312 4551 6803 6851 8453 8688 9893



6th Prize-Rs :1000/- 0896 1342 1906 2824 3715 4308 4480 4941 5269 6141 6206 6839 7839 8012



7th Prize-Rs :500/- 0094 0190 0511 0560 0647 0695 0755 1041 1100 1175 1240 1406 1410 1506 1519 1524 1532 1630 1631 1662 1780 1812 1871 1922 1997 2184 2231 2242 2341 2566 2697 2701 3027 3266 3305 3344 3361 3459 3869 3904 4002 4160 4368 4406 4810 4861 4901 5092 5326 5524 5547 5549 5688 5735 5806 5839 6043 6096 6148 6585 6594 6834 7217 7439 7543 8033 8082 8128 8313 8467 8506 8679 8772 9212 9218 9316 9337 9476 9616 9626 9874 9976



8th Prize-Rs :100/- 0077 0105 0133 0149 0217 0280 0291 0300 0343 0350 0382 0423 0435 0801 1047 1070 1077 1216 1250 1331 1351 1872 1879 1969 1985 1995 2004 2018 2021 2024 2211 2351 2590 2710 2715 2728 2804 2949 2960 2971 3001 3030 3192 3354 3394 3637 3681 3744 3795 3849 3968 4007 4134 4383 4424 4841 4872 5003 5013 5091 5215 5270 5305 5435 5575 5581 5606 5734 5778 5889 5937 5942 6122 6189 6220 6260 6349 6404 6492 6514 6557 6691 6724 6868 7012 7175 7282 7328 7331 7377 7445 7557 7841 7864 7896 7897 7922 7997 8021 8080 8178 8256 8305 8323 8329 8423 8451 8569 8618 8621 8699 8706 8712 8936 8939 8999 9115 9358 9369 9460 9504 9719 9780 9781 9839 9861



The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.