കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KU 776535 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 776535 KO 776535 KP 776535 KR 776535 KS 776535

KT 776535 KV 776535 KW 776535 KX 776535 KY 776535

KZ 776535

2nd Prize Rs :500000/-

1) KS 278949 (THIRUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 247778 (IDUKKI)

2) KO 235042 (ERNAKULAM)

3) KP 667767 (KATTAPPANA)

4) KR 523649 (PAYYANUR)

5) KS 941903 (KATTAPPANA)

6) KT 418410 (KOLLAM)

7) KU 681258 (THRISSUR)

8) KV 367869 (THRISSUR)

9) KW 915729 (ADOOR)

10) KX 791853 (THIRUVANANTHAPURAM)

11) KY 278540 (THIRUR)

12) KZ 946882 (PUNALUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

2261 3740 4145 4255 4371

4379 4408 5382 5667 5848

6012 6261 6312 7601 7934

7952 8226 8530

5th Prize-Rs :2000/-

0131 0428 0918 1112 5875

6558 7327 8874 9129 9406

6th Prize-Rs :1000/-

2888 3808 3949 5527 5564

6273 6601 6852 7074 7248

8479 8549 9001 9816

7th Prize-Rs :500/-

0039 0221 0264 0517 1012

1051 1052 1085 1102 1128

1349 1368 1387 1466 1540

1891 1967 2123 2144 2266

2491 2890 2926 3053 3253

3333 3476 3599 3607 3685

3931 3995 4106 4149 4353

4363 4417 4638 4795 4806

4967 4972 5026 5029 5102

5145 5417 5763 5776 5873

5978 6097 6186 6209 6492

6947 7265 7295 7304 7349

7394 7452 7516 7588 7660

7695 7820 7830 7876 7931

8041 8139 8346 8529 8719

8876 8953 9072 9521 9594

8th Prize-Rs :100/-

0018 0189 0311 0354 0387

0841 0851 0869 0879 1061

1118 1221 1270 1343 1514

1517 1539 1572 1580 1584

1867 1919 2022 2049 2116

2328 2332 2367 2388 2448

2498 2499 2565 2880 2951

2960 2977 3062 3114 3182

3243 3347 3441 3442 3511

3560 3736 3787 3887 3906

4038 4314 4403 4489 4570

4643 4781 4833 4853 5066

5089 5139 5153 5483 5502

5549 5562 5663 5683 5709

5710 5774 5828 5885 5970

6000 6025 6096 6106 6110

6169 6462 6528 6564 6647

6650 6687 6710 6832 6863

6927 6965 7004 7010 7039

7043 7190 7446 7542 7553

7559 7603 7709 7805 7865

8127 8152 8181 8190 8654

8683 8798 8829 8880 8882

8914 9114 9240 9505 9509

9548 9727 9899 9903