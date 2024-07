അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) AF 307150 (KATTAPPANA)

Cons Prize-Rs :8000/- AA 307150 AB 307150 AC 307150 AD 307150 AE 307150

AG 307150 AH 307150 AJ 307150 AK 307150 AL 307150

AM 307150

2nd Prize Rs :500000/- 1) AE 919608 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) AA 517599 (VAIKKOM)

2) AB 518354 (VAIKKOM)

3) AC 526729 (PATTAMBI)

4) AD 202502 (THRISSUR)

5) AE 587875 (KOTTAYAM)

6) AF 997624 (VADAKARA)

7) AG 902898 (ADOOR)

8) AH 768924 (MALAPPURAM)

9) AJ 462148 (ERNAKULAM)

10) AK 809887 (KANNUR)

11) AL 810315 (KANNUR)

12) AM 105492 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 2572 3173 3254 3992 4053

4217 4674 5479 6069 6512

7660 7761 7993 8131 8566

9234 9458 9876

5th Prize-Rs :2000/- 1526 1618 1926 1982 6011

7124 8933

6th Prize-Rs :1000/- 0178 0273 0487 0642 0798

0896 1038 1202 1255 1507

1925 3420 3541 4632 5691

5868 6190 6507 6851 7110

7712 7801 7991 8135 8348

9679

7th Prize-Rs :500/- 0126 0140 0152 0296 0626

0887 0902 1593 1677 1874

2166 2210 2227 2338 2358

2476 2587 2625 2650 2670

2819 2887 3012 3366 3485

3608 3694 3696 3812 4326

4655 4746 4936 5080 5115

5272 5297 5390 5964 6285

6304 6484 6506 6704 6794

7029 7051 7146 7319 7738

7912 7956 8036 8055 8087

8089 8120 8320 8405 8605

8692 9038 9120 9279 9439

9456 9505 9608 9616 9644

9757 9828

8th Prize-Rs :100/- 0005 0033 0463 0466 0691

0722 0730 0765 0780 0794

0879 0958 0975 0988 1249

1360 1370 1384 1502 1511

1521 1597 1651 1676 1794

1852 2055 2109 2111 2162

2330 2355 2368 2383 2419

2488 2489 2696 2718 2821

2859 2862 2895 2972 3084

3121 3159 3164 3167 3311

3328 3392 3528 3753 3878

3908 3915 3933 4022 4026

4259 4301 4315 4349 4384

4453 4500 4527 4600 4731

4743 4765 4814 4984 5007

5039 5466 5539 5686 5736

5827 5857 5906 6227 6230

6420 6440 6607 6611 6634

6652 6769 6796 6881 7132

7237 7353 8070 8093 8212

8288 8532 8599 8650 8713

8865 8909 8951 9000 9020

9147 9166 9178 9242 9295

9305 9357 9437 9533 9650

9854 9860 9914.