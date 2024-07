സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SJ 118247 (MOOVATTUPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 118247 SB 118247 SC 118247 SD 118247 SE 118247

SF 118247 SG 118247 SH 118247 SK 118247 SL 118247

SM 118247

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SD 171000 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

1059 1176 1245 1951 2065

2226 2348 3434 4040 4387

4406 5033 5255 5945 6749

6922 9898 9917

4th Prize-Rs :2000/-

3128 4211 5015 5137 6233

7131 7478 7559 8278 8657

5th Prize-Rs :1000/-

0478 0761 0920 1188 2824

3153 3337 3355 4594 5804

6206 6245 6249 6536 6691

7521 9121 9206 9457 9476

6th Prize-Rs :500/-

0188 0351 0449 0655 0848

0883 0889 0895 0941 1477

1705 1726 2009 2069 2106

2186 2302 2344 2498 2526

2586 2857 3314 3507 3626

4257 4301 4549 5048 5748

5828 5996 6424 6507 6703

6945 7188 7307 7622 7844

7849 8071 8164 8284 8497

8562 8620 9603 9802 9927

9949 9995

7th Prize-Rs :200/-

0200 1292 1827 1831 2370

2499 2581 2585 2713 2784

3580 3592 3765 3844 4676

4772 4835 4971 5069 5242

5294 5319 5413 5848 6295

6638 6897 7214 7375 7461

7633 7862 8193 8376 8478

8651 8755 8867 9013 9028

9039 9302 9648 9739 9751

8th Prize-Rs :100/-

0014 0038 0058 0122 0150

0265 0274 0281 0303 0328

0486 0715 0729 0740 0764

1021 1140 1151 1207 1303

1371 1569 1573 1744 1841

1926 2158 2212 2218 2298

2440 2509 2542 2816 2851

2903 2977 3165 3419 3466

3509 3569 3629 3693 3775

3825 3913 3915 3921 4069

4097 4173 4185 4234 4328

4399 4659 4769 4813 4892

5280 5284 5376 5517 5547

5760 5840 5844 5905 6043

6066 6093 6103 6260 6300

6375 6407 6513 6567 6609

6641 6679 6684 6699 6715

6742 6869 6925 7071 7234

7308 7320 7331 7345 7386

7421 7501 7545 7646 7700

7715 7793 7912 7915 8012

8063 8170 8244 8316 8385

8506 8554 8570 8590 8714

8846 9104 9201 9346 9349

9427 9650 9768 9834 9869

9924