ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) FT 506060 (KATTAPPANA)

Cons Prize-Rs :8000/-

FN 506060 FO 506060 FP 506060 FR 506060 FS 506060

FU 506060 FV 506060 FW 506060 FX 506060 FY 506060

FZ 506060

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FN 110573 (CHERTHALA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0060 0703 0706 0714 0886

0963 1970 2449 2653 3501

3672 4053 5513 5667 5941

6321 7811 7966 8175 8563

8825 9060 9736

4th Prize-Rs :2000/-

0384 0561 0728 1280 1535

3477 4525 5766 6649 6721

7329 9562

5th Prize-Rs :1000/-

1634 1798 2094 2264 2735

2860 3078 3479 3948 4261

4621 5455 6713 6737 6927

7079 7640 7923 8020 8276

9238 9503 9607 9936

6th Prize-Rs :500/-

0022 0037 0255 0283 0496

0509 0576 0654 0817 0906

1217 1276 1336 1396 1629

1740 1746 1820 2109 2150

2251 2289 2331 2717 2723

2866 3293 3370 3407 3474

3505 3510 3717 3888 3911

3920 4462 4532 4617 4725

4749 4760 4811 5268 5401

5553 5605 5714 5770 5921

6085 6210 6464 6577 6606

6631 6766 6849 6870 6936

7165 7269 7429 7685 7692

7705 7877 7903 7997 8014

8023 8114 8136 8261 8322

8370 8513 8550 8710 8724

8967 9104 9160 9187 9188

9291 9305 9317 9486 9549

9553 9644 9680 9697 9852

9993

7th Prize-Rs :100/-

0015 0029 0195 0279 0308

0353 0424 0476 0546 0712

0859 0883 1028 1065 1125

1202 1261 1369 1482 1660

1663 1920 1993 2164 2273

2391 2515 2545 2556 2558

3103 3169 3390 3392 3412

3437 3464 3562 3596 3605

3680 3712 3749 3801 3943

4121 4246 4377 4575 4579

4672 4741 4927 4937 4954

4966 4979 4984 5103 5205

5269 5324 5495 5649 5662

5666 5696 6065 6099 6251

6329 6417 6439 6480 6483

6529 6558 6562 6671 6793

6855 6905 6915 7193 7275

7344 7363 7559 7612 7697

7941 8176 8230 8235 8349

8353 8356 8479 8495 8531

8538 8543 8589 8595 8689

8828 8858 8927 8945 8971

9001 9050 9068 9192 9240

9302 9390 9493 9528 9615

9616 9709 9749 9789 9815

9823