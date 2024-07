കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PB 339801 (KOLLAM) Cons Prize-Rs :8000/- PA 339801 PC 339801 PD 339801 PE 339801 PF 339801 PG 339801 PH 339801 PJ 339801 PK 339801 PL 339801 PM 339801

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PH 300854 (KANNUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PA 608071 (PALAKKAD) 2) PB 724671 (KAYAMKULAM) 3) PC 891232 (IRINJALAKUDA) 4) PD 204500 (KANNUR) 5) PE 616371 (ERNAKULAM) 6) PF 919860 (VAIKKOM) 7) PG 609819 (PALAKKAD) 8) PH 289461 (CHITTUR) 9) PJ 859237 (THIRUR) 10) PK 946467 (ADOOR) 11) PL 149786 (KOLLAM) 12) PM 929559 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0322 0438 0728 1302 1623 2153 2738 4009 4543 4728 5180 7786 7796 8413 8853 8981 9190 9362

5th Prize-Rs :1000/- 0254 0416 0574 1051 1299 1759 1842 1859 1978 2162 2655 3318 3483 3755 4447 4599 4642 5054 5153 5909 6043 6088 6516 6849 7652 7717 8121 8580 8955 9039 9183 9810 9941 9976

6th Prize-Rs :500/- 0078 0085 0234 0321 07320741 0821 0855 0931 09331144 1252 1412 1443 1634 1772 1986 2070 2087 2199 2389 2414 2471 2545 2764 2881 2979 3236 3530 3579 3662 3827 3940 4210 43114329 4407 4417 4621 5156 5157 5271 5778 5782 6209 6244 6271 6272 6496 6557 6627 6665 6688 6692 6788 6944 6963 6981 7041 7101 7189 7217 7369 7370 7371 7645 7811 7836 7944 8329 8402 8664 8845 8958 9153 9250 9274 9533 9655 9995

7th Prize-Rs :100/- 0075 0111 0193 0405 0448 0504 0602 0766 0890 0997 1140 1177 1274 1313 1449 1485 1535 1665 1754 1784 1967 1994 2110 2161 2241 2507 2820 2954 2958 3018 3047 3053 3075 3266 3434 3439 3516 3536 3573 3693 3760 3911 3913 3937 3966 4131 4161 4222 4237 4263 4272 4287 4292 4411 4519 4561 4657 4720 4743 4854 4913 4994 5209 5300 5351 5362 5515 5551 5940 6207 6392 6467 6543 6553 6632 6697 6730 6874 6875 6913 6945 7027 7108 7185 72307236 7240 7268 7309 7322 7600 7709 7724 7756 7849 7968 7991 7995 8246 8354 8464 8693 8790 8903 89209005 9089 9146 9184 9218 9231 9301 9371 9417 9494 9530 9627 9644 9671 9672 9690 9740 9781 9837 9926 9967.