നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NC 954802 (ALAPPUZHA)Cons Prize-Rs :8000/- NA 954802 NB 954802 ND 954802 NE 954802 NF 954802NG 954802 NH 954802 NJ 954802 NK 954802 NL 954802 NM 954802

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NB 643975 (KANNUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 129516 (ATTINGAL)

2) NB 930277 (ERNAKULAM)

3) NC 419261 (ALAPPUZHA)

4) ND 912749 (KOTTAYAM)

5) NE 244133 (IDUKKI)

6) NF 109276 (VADAKARA)

7) NG 141116 (KASARAGOD)

8) NH 195986 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) NJ 838619 (CHERTHALA)

10) NK 206466 (ALAPPUZHA)

11) NL 174176 (KOZHIKKODE)

12) NM 666212 (NEYYATTINKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0892 1144 1253 1393 2769

2794 3898 4181 4313 5032

5621 5898 5899 5934 6235

6965 7207 9767

5th Prize-Rs :1000/- 0956 1197 1545 1630 1773

1941 2503 2568 3346 3528

3878 3904 5033 5152 5279

5408 5445 5697 5789 6448

6538 6587 7044 7159 7282

7375 7605 7965 7984 8006

8147 8204 8234 8748 8931

9403

6th Prize-Rs :500/- 0140 0197 0351 0554 0625

0655 0907 0986 1117 1329

1433 1811 1929 2053 2069

2189 2272 2340 2623 2626

2725 3014 3135 3296 3506

3835 4038 4151 4314 4319

4366 4383 4415 4689 4718

4912 5006 5108 5160 5226

5247 5267 5453 5493 5506

5565 5665 5668 5810 5925

6066 6149 6167 6252 6265

6490 6710 6721 6762 6986

6987 7038 7164 7255 7256

7283 7295 7385 7390 7567

7903 8280 8477 8561 9164

9212 9862 9935 9942

7th Prize-Rs :100/-

0218 0308 0336 0387 0392

0523 0529 0570 0636 0672

0718 0733 0798 0825 0996

1009 1147 1248 1292 1319

1395 1408 1643 1757 1835

1931 2123 2129 2131 2165

2204 2262 2354 2394 2542

2554 2659 2825 2842 2854

2944 2975 3066 3097 3124

3138 3230 3273 3345 3384

3527 3706 3757 3764 3784

4024 4157 4252 4346 4352

4414 4494 4587 4746 4750

4799 4862 4884 4931 5050

5082 5440 5720 5760 6241

6251 6298 6456 6493 6658

6662 6781 6784 6831 6908

6945 6955 6979 7034 7069

7266 7274 7325 7517 7618

7678 7731 7922 7951 7967

8022 8051 8059 8095 8109

8343 8421 8568 8839 8915

8995 9111 9287 9376 9391

9562 9647 9735 9761 9851

9866 9896