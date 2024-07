സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SP 285478 (CHITTUR) Cons Prize-Rs :8000/- SN 285478 SO 285478 SR 285478 SS 285478 ST 285478 SU 285478 SV 285478 SW 285478 SX 285478 SY 285478 SZ 285478

2nd Prize Rs :1000000/- 1) ST 345254 (NEYYATTINKARA) FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0364 1489 1597 1813 2689 3626 3734 3898 4048 4820 5261 5658 6108 6906 7517 7544 8904 9234

4th Prize-Rs :2000/- 1444 2035 3504 4053 6233



7941 7951 7954 8712 9606

5th Prize-Rs :1000/- 0192 0399 0604 1362 2076

3722 3737 4771 4818 5277

6009 6390 7030 7877 8061

8109 8650 8964 9078 9762

6th Prize-Rs :500/- 0317 0745 0874 0914 1134



1211 1340 1464 2141 2265

2749 2862 2960 3082 3610

4448 4615 4907 4928 5004

5226 5345 5520 5873 6176

6180 6214 6535 6785 6804

6832 7006 7236 7317 7382

7782 7923 8049 8057 8233

8254 8657 8823 8850 9111

9241 9283 9311 9419 9517

9641 9764

7th Prize-Rs :200/- 0387 0558 1025 1148 1281



1568 1714 2011 2650 2723

3805 3967 4069 4195 4235

4388 4652 4912 5015 5487

5862 6659 7242 7442 7560

7601 7956 8021 8040 8050

8350 8659 8737 8803 8943

9036 9394 9654 9663 9665

9757 9845 9848 9899 9943

8th Prize-Rs :100/-



0152 0166 0291 0404 0524

0538 0568 0599 0778 1017

1029 1243 1249 1298 1322

1381 1732 1815 1831 1995

2015 2030 2106 2399 2471

2482 2664 2762 2874 3028

3054 3147 3158 3217 3254

3500 3607 3623 4004 4154

4184 4229 4285 4426 4575

4663 4709 4785 4849 4850

4921 4923 4971 5020 5025

5056 5170 5219 5318 5498

5548 5612 5642 5705 5801

5810 5910 6013 6077 6099

6129 6200 6242 6304 6407

6419 6469 6586 6765 6909

6979 7015 7082 7101 7112

7124 7129 7253 7274 7321

7336 7368 7394 7754 7763

7815 7875 8063 8070 8269

8337 8390 8578 8602 8697

8839 8910 9065 9245 9276

9287 9302 9322 9369 9397

9424 9442 9579 9616 9682

9685 9727 9758 9853 9882

9953.