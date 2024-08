കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-665th DRAW held on:- 03/08/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KS 254528 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :8000/- KN 254528KO 254528KP 254528 KR 254528KT 254528 KU 254528KV 254528KW 254528KX 254528KY 254528 KZ 254528

2nd Prize Rs :500000/- 1) KO 240760 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 297070 (GURUVAYOOR) 2) KO 275103 (CHITTUR) 3) KP 659025 (IRINJALAKUDA) 4) KR 245026 (THRISSUR) 5) KS 889672 (ATTINGAL) 6) KT 315927 (GURUVAYOOR) 7) KU 333146 (KOLLAM) 8) KV 702630 (KOTTAYAM) 9) KW 660904 (IRINJALAKUDA) 10) KX 355456 (KOTTAYAM) 11) KY 947893 (THIRUVANANTHAPURAM) 12) KZ 779424 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0861 0938 2269 2624 3168 3935 4364 5322 5707 5710 5898 7002 7376 7713 7721 7994 8193 8267

5th Prize-Rs :2000/- 0881 1684 2083 3490 4520 5584 6875 8416 8961 9117

6th Prize-Rs :1000/- 0864 2426 3588 4633 5280 5487 6035 6549 7859 8625 8630 8913 9323 9573

7th Prize-Rs :500/- 0272 0302 0319 0359 0482 0583 0988 1044 1052 1126 1190 1204 1375 1383 1589 1609 1610 1710 1973 1975 2098 2151 2435 2811 3257 3274 3843 3873 4019 4080 4087 4361 4634 4751 4817 4860 4932 4953 4972 5016 5213 5539 5624 5631 5744 5784 5831 5862 5990 6046 6063 6638 7624 7626 7881 7963 7977 7991 7997 8137 8218 8270 8304 8378 8449 8620 8648 8678 8724 8769 8817 9066 9252 9307 9376 9662 9669 9771 9818 9950

8th Prize-Rs :100/- 0002 0067 0097 0113 0115 0132 0142 0259 0411 0524 0546 0675 0927 1005 1141 1239 1263 1381 1425 1446 1525 1622 1660 1761 1837 1890 1928 2038 2043 2064 2107 2128 2184 2413 2478 2494 2497 2541 2660 2674 2711 3036 3155 3289 3295 3432 3631 3635 3692 3891 4048 4393 4607 4616 4624 4772 4785 4797 4821 4822 4846 4960 5022 5045 5052 5100 5136 5203 5306 5332 5369 5598 5617 5706 5763 5832 5895 6073 6089 6140 6192 6196 6300 6362 6509 6512 6586 6770 6779 6839 6946 7074 7116 7226 7395 7492 7493 7663 7682 7944 8070 8071 8092 8170 8309 8426 8527 8599 8640 8702 8759 8912 8918 9056 9097 9343 9493 9525 9546 9568 9689 9724 9732 9738

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.